Noticias para usuarios de Whatsapp, adiós a las capturas de pantalla

Después de que Whatsapp anunciara sus actualizaciones,usuarios entraron en pánico por las restricciones que comenzará a aplicar el servicio.

Este reajuste involucra que las sreenshots o capturas de pantalla no se pondrán ya realizar, esto con el fin de proteger la privacidad de las conversaciones. Otro filtro de seguridad que se agregará es el de huella digital.

Pero no termina aquí, el servicio de mensajería también apostará por el envío de dinero, a lo que grandes bancos y empresas financieras como Santander, Banorte y Banco Azteca se han sumado.

Banco Azteca anunció recientemente su servicio de transferencias de dinero, compra de tiempo aire, aperturas de cuentas y consulta de datos que serán posibles mediante whatsapp.

Aunque no están disponibles estas actualizaciones aún sí existen sus versiones piloto, que no tardarán en aprobarse y con las cuales miles de usuarios estarán o no satisfechos.