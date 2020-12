Novia rechaza anillo de casi 60 mil pesos por ser "demasiado barato"

Reino Unido.- Una mujer le devolvió a su novio el anillo de compromiso con un valor de 3 mil euros (casi 60 mil pesos) porque pensó que era demasiado barato.

Mediante la red social Reddit, el usuario ‘Aitaringcheap’ decidió contar su historia sobre cómo su pareja le devolvió el anillo preguntando a los usuarios si se había equivocado al no haber gastado más en el artículo.

Así mismo, detalló que a pesar del empleo bien remunerado, sus familiares dieron positivo a Covid-19 por lo que tuvo que ayudarlos financieramente.

Mi hermana ha perdido su trabajo, así que todavía la apoyo un poco y mi trabajo ha anunciado despedirá a unas 150 personas el año que viene y aunque estoy seguro de que no soy uno de ellos, tampoco quiero garantizarlo.. En resumen, gasté alrededor de 3k en un bonito anillo de oro blanco con diamantes y un zafiro (su piedra de nacimiento). Inicialmente estaba muy feliz con él hasta que su madre (una joyera) lo llamó barato… Desde entonces me lo ha devuelto y me ha acusado de infravalorarla y lo que hace por mí”, continuó.