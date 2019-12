Nuevo empleado se saca pantalla en la posada y ya no regresa a trabajar

Monterrey, Nuevo León.- En redes sociales, un usuario confesó que durante la posada de la empresa en la que trabajaba se ganó una pantalla de 50 pulgadas y que habría decidido ya no volver a ir a su trabajo

El empleado de nombre Adriel García relató que solamente tenía cinco días laborando en la empresa cuando fue invitado al festejo navideño.

Tras haber obtenido el premio, el joven habría optado por abandonar su empleo, noticia que se propagó rápidamente en redes sociales.

Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me gané la pantalla de 50. Lo que no saben es que ya no iré el lunes", escribió el usuario.