Nutrientes y beneficios del pulque que no conocías

El pulque es una bebida fermentada que cuenta con gran protagonismo en la historia de México gracias a que se ocupaba solamente en los rituales sagrados de los pueblos mesoamericanos o para las madres que se encontraban amamantado y ancianos, así fue como ganó el nombre de 'Bebida de los Dioses´.

Pese a ello, el pulque se volvió más accesible después de la conquista española en México y fue cuando los pobladores de bajos recursos pudieron beberlo con más regularidad.

Ahora se le considera como una bebida compleja por las propiedades que guarda, tanto medicinales como nutritivas de acuerdo con varios estudios.

Para comenzar debes saber que esta bebida mexicana aporta carbohidratos, minerales, fibra y proteína. Un vaso de curado contiene aproximadamente: 330 calorías. 4º de alcohol

El pulque como producto medicinal



La Universidad Autónoma del Estado de México menciona que el pulque contiene microorganismos con gran potencial probiótico que participan en el balance y desarrollo microbiano intestinal. Asimismo, a esta comunidad de organismos vivos y compuestos que guarda esta bebida, se les conoce como bioterapéuticos, bioprotectores o bioprofilácticos, por lo cual previene infecciones entéricas y gastrointestinales.

Encaminado a esto, un estudio en el que colaboró el Instituto Politécnico Nacional, señala que los microorganismos autóctonos, quienes convierten los azúcares del pulque en aguamiel, han sido utilizados para tratar enfermedades del tracto digestivo desde las culturas prehispánicas.

Mientras tanto, el doctor Mercola apunta que el pulque puede traer beneficios para los ancianos y personas que sufren de enfermedades renales.

El pulque puede ser un suplemento alimenticio

Así como lo lees, el pulque puede funcionar como un suplemento para la alimentación debido a sus propiedades nutritivas que guarda dentro de su consistencia, la cual muchas veces no es de nuestro agrado.

Por ejemplo, el estudió que realizó Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America dice que, a partir de residuos orgánicos de los recipientes de cerámica hallados, el pulque pudo funcionar como un suplemento dietético en el antiguo Teotihucan debido a las sequías que sufrían esas tierras.

El doctor Mercola también menciona algo parecido a esto. Cuando los pueblos mesoamericanos sufrían de sequías y hambrunas, estos se dirigían al maguey para elaborar pulque para evitar grandes cantidades de muerte por hambre.

Lo anterior lo sustentó con un análisis nutricional del pulque, cuyos resultados reflejan que el proceso de fermentación pueden aumentar el contenido vitamínico ( de 5 a 29 mg de tiamina, 54 a 515 mg de niacina y 18 a 33 mg de riboflavina) además de que se le atribuyen grandes cantidades de vitamina C, complejo B, D y E, aminoácidos, ácidos y minerales, hierro y fósforo.

Sin embargo han existido varias investigaciones relacionadas al funcionamiento del pulque como un alimento.

El Instituto Politécnico Nacional, realizó uno en el que también agrega la tortilla, un alimento base en la alimentación mexicana; en este menciona que la ingesta del pulque (en cantidades moderadas) puede aumentar la biodisponibilidad del hierro y zinc en conjunto con el fitato del maíz.

Cabe señalar que, según el doctor Mercola, todos los microorganismos del pulque son lo que lo hacen diferente ante la cerveza o el vino.

Existe una bacteria que sólo se encuentra en la hoja del agave, la cual produce el alcohol del pulque que es diferente a la levadura de las bebidas anteriores y, a la vez, libera el contenido vitamínico del aguamiel.

Para poder obtener estos beneficios, es recomendable beberlo durante las 24 horas después de su fabricación porque sus bacterias benéficas no tienen una larga vida.

Además, te recordamos que para obtener sus beneficios es necesario consumirlo con moderación.