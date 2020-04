OVNIS y osmogénesis: El Pentágono y la niña que aseguró una amenaza divina por coronavirus

Hace unos días, una niña fue entrevistada en una radiodifusora peruana, en donde aseguró que había estado en el cielo charlando con Jesús de Nazaret.

De acuerdo con las palabras de la pequeña, El Señor le dijo que el 21 de abril llegaría a la tierra en forma de humo, para presuntamente llevarse a los que estén afuera de su casa.

Como es evidente, el fin del mundo no llegó ese día, pero sí que se produjo un fenómeno muy curioso: la osmogénesis, la cual en el campo de la parapsicología, es la facultad paranormal en que se presenta una producción de sustancias aromáticas de origen desconocido.

Y así fue, diversas personas en todo el mundo reportaron un olor a humo o a quemado, a pesar de que cerca de sus casas no se reportaron incendios o eventos similares.

En ocasiones se trata de olores agradables, como el olor a rosas que aseguran emana cerca de las tumbas de algunos santos o, como en el caso que nos reportan, olores desagradables, asociados con algún evento trágico o negativo, así lo reportaron los usuarios en redes sociales.

Pero este no es el único evento paranormal que se ha reportado en los últimos días

Todo el mundo sabe o al menos se imaginaba de la existencia de investigaciones enfocadas al fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados, encabezadas por el gobierno estadounidense y el simbólico Pentágono, un edificio especializado en temas de seguridad norteamericana. pese a ello... muchos siguen manteniéndose escépticos frente a la idea de que existe vida en otros planetas.

Todo el mundo sabe o al menos se imaginaba de la existencia de investigaciones enfocadas al fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados, encabezadas por el gobierno estadounidense y el simbólico Pentágono, un edificio especializado en temas de seguridad norteamericana. pese a ello... muchos siguen manteniéndose escépticos frente a la idea de que existe vida en otros planetas.

Este lunes 27 de abril el Pentágono sorprendió al mundo y publicó los videos de tres avistamientos ovni por parte de sus pilotos, una registrada en el año de 2004 y dos con fecha de 2015.

El Departamento de Defensa señaló que los videos son para clarificar cualquier confusión por parte de la ciudadanía, sobre si las grabaciones que han circulado son reales o no, además aclaró que el fenómeno que se ve en las imágenes se mantiene como no identificado.

En las imágenes que han sido publicadas en el sitio oficial de la dependencia, se puede ver cómo estos cuerpos desconocidos corren a gran velocidad y son registrados con cámaras infrarrojas.

En la primera grabación, que lleva por nombre: “FLIR”, se puede ver un objeto con características alargadas que acelera fuera de los sensores de registro.

En el segundo video titulado “GIMBAL”, se observa como el presunto OVNI pareciera ir contra el viento.

En la tercer cinta, titulada “GOFAST”, se aprecia a un objeto volador rondando sobre una superficie de agua. Los testigos de aquel fenómeno quedaron sorprendidos ante lo que estaban presenciando.

Sitios especializados en lo sobrenatural, no tardaron en difundir que la marina estadounidense había aceptado la presencia del fenómeno OVNI en estos materiales

No existen más datos para siquiera suponer que se trata de vida extraterrestre, pero hay algo claro: Existe algo que se mueve en el exterior y que la humanidad aún no sabe qué es. No sabemos si es algo amable o una amenaza, si es grande o es pequeño, si es algo que tiene conciencia sobre lo que hace, o no.