Obligó a tomar alcohol a su hijo de 8 años, ya fue detenida

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un menor de 8 años en estado de ebriedad vagaba por las calles y fue auxiliado por los vecinos.

Los hechos se registraron en el municipio de Villa María del Triunfo, Perú, cuando presuntamente la madre del menor había obligado a su hijo a beber cerveza junto a su padrastro, posteriormente, lo dejaron en la calle.

Su padrastro y su mama le habían hecho tomar a la fuerza, que no era algo reciente, ya varias veces le hicieron tomar”, dijo una de las vecinas al medio local América TV.

Tras una denuncia interpuesta por los vecinos, elementos de la policía acudieron al lugar y lograron detener al padrastro y a la mujer que estaban discutiendo dentro de un vehículo, al parecer la madre dejó al menor en la calle para seguir al hombre.

Nos ha dolido en el alma ver cómo esta criatura lloraba, pedía a su mamá, vomitaba y me decía me duele la barriga, una manzanillita, mi abuelita siempre me cura”, comentó la vecina.