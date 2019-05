Ofrecen hasta 5 mdp para localizar a miss Moni

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil para localizar a Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, acusada del delito de homicidio y los que resulten, luego del colapso de la escuela en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En el derrumbe murieron 26 personas, 19 niños y siete adultos, además, desde diciembre de 2017 se ordenó la búsqueda de miss Mónica e incluso la Interpol emitió en esas mismas fechas una ficha roja para rastrear su paradero en más de 190 países, aunque hasta la fecha no ha sido detenida.

Ayer, la procuradora Ernestina Godoy publicó en la Gaceta Ocial el acuerdo A/01/2019, mediante el cual se explica que a pesar de las diligencias “practicadas para el esclarecimiento de los hechos en la carpeta de investigación CIFTL/TLP-2/UI3C/D/1695/09/2017, aún no se ha logrado conocer el paradero de la probable responsable y/o imputada”.

Godoy dijo que el difundir la imagen y el nombre de la mujer no es una irregularidad y no contrapone el nuevo sistema de justicia penal al explicar que este trabajo, es “para terminar con la impunidad y dar justicia a los padres de familia que no han cesado en la búsqueda de esta, luego de la tragedia que sufrieron”.

Miss Moni construyó un departamento irregular en la parte alta del plantel y puede ser una de las causas del derrumbe del inmueble durante el sismo del 19-S.

La información se recibirá en las cuentas de correo consignaciones5@pgj.cdmx.gob.mx; gabriela_prietto@pgj.cdmx.gob.mx y alicia_rosas@pgj.cdmx.gob.mx.