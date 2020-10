Olvida maestra apagar micrófono y la graban insultando a sus alumnos

Coahuila.- “Pinches huercos, no me entregan nada, ni mad...”, así fue como la profesora Norma de la secundaria “Profesor Federico Berrueto Ramón”, ubicada en Saltillo, calificó a sus alumnos sin imaginarse que todo mundo se enteraría de lo que opina de ellos, porque se le olvidó apagar el micrófono de la computadora.

La institución es conocida como una de las de mayor prestigio en la capital de Coahuila.

La Secretaría de Educación Publica del Estado, a cargo de Higinio González Calderón, inició una investigación para fincar o deslindar responsabilidades, luego de que la maestra fue exhibida en un video que circula en redes sociales.

La docente “se desahogó” al parecer con un amigo o colega luego de que terminó de pasar a sus alumnos sus promedios de calificaciones que obtuvieron y, cansada de que no aprendan como ella quiere, comenzó a quejarse con una persona por teléfono.

“No'mbre pero pinches huercos no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandado (los trabajos) todos hechos un desmadre”, dijo.

Lo que la profesora no se imaginó es que una alumna se dio cuenta de lo que ocurría y comenzó a grabar el video que ahora es tendencia en redes sociales.

Más adelante la profesora continua insultando a los estudiantes, diciendo que están “jodidos” y advierte que no va a revisar los trabajos así como se los enviaron. También señala que ya envió los promedios de otro grupo que tiene y que solamente nueve de los estudiantes pasaron los exámenes, el resto reprobaron.

La docente le menciona a la persona con quien habla: “Quiero ver cuál es la reacción, igual se los voy a mandar así también los del grupo H, estoy sacando (los promedios)”.

Como se sabe, debido a la pandemia, en Coahuila al igual que en el resto del país las clases que se imparten en el sistema educativo son virtuales. Muchos de los maestros y maestras no conocen bien el manejo de la tecnología y algunos se les olvida o complica apagar los aparatos a través de los cuales imparten las clases a distancia.

Este hecho ha indignado a la comunidad estudiantil, a mentores y autoridades educativas.

“Por lo pronto, mientras dure la investigación, se contará con la supervisión de Derechos Humanos”, comentó una fuente cercana al caso.

Se intentó entrevistar al Secretario de Educación Estatal para saber qué sanciones se aplicarían a la profesora, sin embargo, en el área de comunicación social de la dependencia se aseguró que estaba en una reunión.