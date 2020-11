Originaria de la Sierra Sur, Xadani es la primera oaxaqueña en ganar Miss Teen México

Oaxaca.- Desde pequeña, Xiadani Ortiz Ramírez tenía claro que le gustaban las pasarelas y el modelaje, aunque dedicarse a ello lo veía como un sueño casi imposible. Ahora, es la primera oaxaqueña en ganar el certamen Miss Teen México Continente 2020, un concurso internacional enfocado a mujeres adolescentes.

Con este reconocimiento, confía en que poco a poco las puertas se le abran para consolidar una carrera de modelaje, mientras continúa con sus estudios de Medicina en la Universidad de la Sierra Sur.

“Hace mucho tiempo me dedico al modelaje y a pasarelas. Pero el año pasado tuve la oportunidad de participar en un certamen que fue la Flor más bella del Campo, pero no gané. Sin embargo, ahí conocí a un director de certámenes de belleza que posteriormente me invitó a participar en este y fue a representar al estado”, relata.

Antes de competir contra mujeres de otros estados del país, ganó el concurso estatal denominado Miss Teenager Oaxaca 2019 y que la llevó a la competencia nacional que se celebró en la Ciudad de México, donde también triunfó en uno de los cuatro títulos que se entregan.

Pero sus esfuerzos por abrirse paso en el modelaje iniciaron desde hace tres años, en los que por su propia cuenta fue acercándose a fotógrafos y diseñadores oaxaqueños a través de sus redes sociales, algunos de los cuales la llamaron para vestir y modelar sus diseños.

Uno de los primeros retos fue superar la incredulidad de sus padres, quienes cuenta lo veían como “un sueño guajiro” y también como algo peligrosa para su hija, porque relacionaban este trabajo con delitos como la trata de personas y temían por su seguridad.

El segundo reto fue trascender más allá de Miahuatlán de Porfirio Díaz, un municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, en donde afirma que las oportunidades son pocas.

“Desde muy pequeña me ha gustado esto de las pasarelas y era como un sueño, de algún día ser modelo y algún día quiero ser reina de belleza. Era casi algo imposible, porque muchas personas de Miahuatlán no se avientan a esto porque a las personas de fuera que no son de Oaxaca centro no les dan las mismas oportunidades”, explica.

Xiadani explica que en el certamen Miss Teen México Continente 2020 se califica la belleza de la adolescente que participa, pero principalmente – menciona – el intelecto, la personalidad y el deseo de comprometerse activamente con una causa u organización benéfica y sin fines de lucro, ya sea en su país o a nivel internacional.

“Lo que se califica si es belleza, pero sobre todo lo integridad de la persona, que sea una persona completa, cuenta mucho que estudies, porque quiere decir que te vas a seguir preparando, la forma en que desenvuelves en el público, la proyección y lo que puedes transmitir que tengas un buen mensaje que dar a la sociedad”.

Actualmente la joven colabora con Pueblos Originarios, una organización dedicada a apoyar a artesanos oaxaqueños de todas las regiones del estado.

El título obtenido en el certamen, menciona, sí la posicionó como modelo en el estado de Oaxaca porque incrementaron las llamadas de diseñadores para invitarla o contratarla; es decir, es muy importante para ella, porque le ha permitido continuar con su sueño.

La pandemia del Covid-19, sin embargo, ha pausado sus deseos de convertirse en una modelo profesional. Por la emergencia sanitaria primero se pospuso el certamen internacional que se celebraría en Guatemala y en el cual participaría tras ganar la competencia nacional; estaba previsto realizarse en abril de 2020 y se reprogramó para julio de este año, hasta que finalmente se canceló definitivamente para esta edición.

Con esta pausa, dice, el modelaje ha pasado a un segundo término y se ha enfocado en sus clases de Medicina; en la que forma parte de la tercera generación de la Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca.

En el futuro le gustaría ser la imagen de una marca. “Es lo que más deseo y en un futuro, lanzarme a otro certamen. Y seguir con mi carrera de Medicina, demostrar que sí se puede lograr todo lo que quieras”.