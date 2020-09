Outfits para celebrar el 15 de septiembre en casa

Todos sabemos que con la llegada de septiembre se hace la inauguración de los mejores tres meses para poder cerrar el año, los festejos del 15 de septiembre, el Día de Muertos y las posadas, son fiestas que hacen su aparición estelar y tenemos que estar preparadas.

Este año, México cumple 210 años del inicio de la guerra de independencia y es algo que nunca tiene que pasar desapercibido, pues gracias a este movimiento social, se puso fin al dominio colonial al que nuestra nación estuvo sometida por la monarquía española.

Así que toma nota, pues aunque en este 2020 vamos a pasar en casa una de las fiestas más importantes de la vida nacional, no es pretexto para no celebrar tu identidad nacional. Por eso tenemos para ti los mejores looks con los que puedes dar el grito.

Sencilla pero elegante

Una camisa blanca, un pantalón negro de mezclilla y un fular color rojo son todo lo que necesitas para este look. Verte cómoda y muy elegante no tiene que ser un dolor de cabeza.

El fular de color rojo, lo puedes usar como fajín en la parte de la cintura, este truco definirá tu figura.

Total denim patriótico

El total denim siempre es una de las opciones más vistas en las noches mexicanas, así que no dudes en poner toda tu creatividad para verte increíble.

El punto para que tu total denim se destaque de lo demás se encuentra en los accesorios y en los zapatos. Nuestra recomendación es siempre tener estas prendas altamente cuidadas.

Adelitas 2.0

Las faldas plisadas son una de las prendas que le dan volumen a todos los looks, si lo que buscas en un outfit con falda, no dudes en usar esta variante de una de las prendas más cómodas que hay.

Una camisa blanca, una falda plisada de un tono muy sólido y unos pumps es lo que sin duda alguna las adelitas usarían este 2020 para no perder el estilo. Complementa tu look con una pajarita para que le des un toque especial y masculino.

Transparencias

Un look con transparencias es ideal para la noche y en una de las fiestas más importantes de la vida nacional no deben de estar guardadas.

Apuesta por algo negro, para que te veas elegante, además le puedes dar un que muy mexicano agregando flores de tela que puedes conseguir en cualquier merceria, recuerda que en esta noche la atención está en los detalles.

Accesorios mexicanos

Casi siempre, en estas reuniones la atención se va a los detalles, recuerda que si le quieres dar a tu look un toque muy mexicano y tradicional el peinado puede ser un gran aliado, además los rebozos y los sombreros de charro siempre son un hit que añade puntos a tu outfit.

Aunque esta vez es diferente, pues estaremos desde casa, pero si haces alguna reunión especial no olvides seguir los lineamientos de sana distancia y tener ventanas abiertas para que el aire pueda fluir libremente

Por último y lo más importante: no olvides que siendo una de las fechas más importantes en la vida nacional, la gastronomía no tiene que quedar en segundo plano, así que planea un buen platillo para acompañar tu reunión.