Padre e hijo son secuestrados y madre decide ir en su búsqueda como "prostituta"

Colombia.- Actualmente, Marisol Padilla se dedica a ayudar a familiares de desaparecidos luego que decidió infiltrarse como prostituta para buscar a su esposo e hijo.

Los hechos se registraron en el mes de noviembre de 2004 en Colombia, cuando hombres armados irrumpieron en el domicilio de Mariosol para privar de su libertad a su esposo Marcos Antonio y su hijo Víctor Aguilar, debido a que se habían negado a pagar un "cobro de piso", por si fuera poco, antes de irse, los hombres abusaron sexualmente de ella.

En ese momento los sacaron. Yo me quedé adentro. Uno de ellos me miró y me dijo: ‘Todo es por culpa de esta malparida’. Empezó a quitarme la ropa, no le importó que yo tenía solo siete días de parida, empezó a tocarme, y de ahí no sé más. Yo por la debilidad, perdí el conocimiento”, comentó Marisol.

Según comentó la mujer al medio local El Espectador Colombia, ella hizo todo lo posible para encontrar a su familia, sin embargo, denunció que las autoridades siempre la ignoraron, por lo que ella tuvo que inmiscuirse con los extorsionadores y hacerse pasar por prostituta para contactar a los ingresar a uno de sus campamentos para averiguar por su paradero.

Al principio me dio miedo... Pero luego empecé a tener amistades con ellas, a darme cuenta de quiénes subían para sacar información. Recuerdo que había una muchacha llamada Mariana. A ella la desaparecieron ahí en la base. Ella subió un fin de semana y no volvió a bajar. Cuando a Mariana la desaparecen, me dice que suba, pero que me cambié el nombre. Me hice llamar Mariana, como la joven que no volví a ver”, detalló.