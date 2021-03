Padre escribe carta de cumpleaños a su hijo, antes de fallecer por COVID

Colombia.- Un hombre escribió una carta a su hijo mientras luchaba contra el COVID-19 y el hecho conmovió a los internautas en redes sociales. Quien fuera ingeniero agrónomo en la ciudad de Cúcuta, fue internado en la Clínica Medical Duarte cuando su salud se complicó.

Julio Córdoba, escribió la carta el pasado 18 de febrero, justo cuando su hijo cumplía años. Ese mismo día, el hombre tuvo que ser entubado y no pudo despedirse de su pequeño, personalmente.

En el escrito le pedía disculpas po no poder estar con él en ese momento especial y fueron los médicos quienes entregaron la hoja de papel al menor.

"Hijo, con lágrimas en mis ojos escribo estas palabras para ti esperando que pases un cumpleaños especial al lado de tus amigos, tu mamá y demás familiares. Te deseo lo mejor del mundo y espero que la vida me permita poder pasar más cumpleaños a tu lado…. Te pido que me disculpes por no poder compartir este día contigo, pero mi mente y mi corazón están allá contigo desde la distancia. Te mando un fuerte abrazo con tu mamá", escribió Julio.

