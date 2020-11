Papás de niños con cáncer en Oaxaca pedirán ayuda a Joe Biden ante desabasto de medicinas

Oaxaca de Juárez.– Ante el desabasto de medicamentos oncológicos, padres de niños con cáncer que reciben atención médica en el área de Oncología del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, se movilizaron la mañana de este viernes en la carretera federal 175, donde realizaron un bloqueo intermitente a la altura del crucero que da a acceso al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Oaxaca.

De acuerdo con los padres de familia, en plena pandemia por Covid-19, el hospital enfrenta desabasto en los medicamentos que forman parte del tratamiento contra los diferentes tipos de cáncer que ahí se atienden.

Alrededor de 137 padres de familia, respaldados por el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, dijeron han visto pausados los tratamientos y quimioterapias de sus hijos, ante la falta de medicamentos para ello.

“Las claves que mandan muchas veces no alcanzan o no son las que ocupamos, y para más de 300 niños sólo llegan 20 dosis (...) nos engaña con que ya viene el medicamento, pero simplemente no hay”, acusaron.