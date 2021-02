Pareja gay se besa y son arrestados por policías

Q. Roo.- Una pareja homosexual canadiense fue detenida por agentes de la Dirección de Seguridad Pública en Tulum, quienes argumentaron que en la playa había niños y familias. El hecho ha causado indignación social.

“Somos gays, y nos estábamos besando y por eso nos llevan”, se escucha decir a uno de ellos, al momento en que los subían esposados y en traje de baño a una patrulla, en un video que se ha viralizado en redes sociales a partir de la denuncia hecha por Maritza Escalante, quien acusó a los agentes de discriminación y actos de homofobia.

Escalante expresó en sus redes sociales su indignación y relató que los hechos ocurrieron el domingo pasado, cuando se encontraba en una playa de Tulum, a las 16:30 horas, con su familia.

Un par de elementos policiacos, a bordo de cuatrimotos se acercó a un grupo de extranjeros y luego se incorporaron más elementos a bordo de una patrulla, que descendieron del vehículo para arrestar a dos turistas.

“Los policías se portaron violentos y daban argumentos como ‘hay familias y niños y no pueden estar viendo esto’. Los subieron a la fuerza a la patrulla y no los dejaban ir. Todos los que estábamos reunidos estábamos molestos al ver la situación. Por más que les decíamos que estaban cometiendo un delito, no los soltaban”, narró.



Después de la presión hecha por la gente presente, la pareja fue liberada. “Estoy furiosa porque no es posible que en pleno Siglo XX sigan pasando este tipo de opresiones contra la comunidad LGBT+. Todos merecemos el mismo trato y se deben aplicar sanciones a estos elementos”, añadió.