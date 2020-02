Películas de amor puedes ver en Netflix ¡HOY!

El 14 de febrero ya llegó y Netflix lo sabe, por lo que acaba de estrenar A todos los chicos: P. D. Todavía te quiero, la secuela de la exitosa A todos los chicos de los que me enamoré. Pero esta no es la única historia romántica en el catálogo de la plataforma de streaming.

En P.D. todavía te quiero veremos a Lara Jean (Lana Condor) y Peter (Noah Centineo) ya como pareja. Sin embargo, las cosas comenzarán a ponerse tensas cuando un nuevo chico regrese a la vida de Lara Jean ¿Podrá sobrevivir el amor?

Netflix tiene una amplia selección con comedias, dramas, producciones mexicanas y hasta anime con una sola cosa en común: el amor. Es por eso que en De10.mx te presentamos 10 películas románticas para disfrutar este San Valentín ya sea solo o en pareja ¿Cuál es tu favorita?

1. La La Land (2016)

Mia (Emma Stone) es una aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras llega su gran oportunidad en el mundo artístico. Su vida cambia cuando conoce a Sebastian (Ryan Gosling) un apasionado pianista de jazz. Ambos se enamoran, pero su ambición comienza a separarlos poco a poco.

2. Me Before You (Yo antes de ti, 2016)

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke) es una chica creativa y alegre, que acepta un trabajo cuidando a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico que se quedó paralítico tras un accidente. Pronto aprenderán a disfrutar la vida juntos, aunque el amor no dure tanto como lo pensaban.

3. Todas las pecas del mundo (2019)

En esta película mexicana conocemos a José Miguel Mota (Hanssel Casillas), un chico de trece años que se ha enamorado perdidamente de Cristina Palazuelos (Loreto Peralta), la chica más guapa de la secundaria. En plena adolescencia, José Miguel tendrá que defender su amor.

4. Your Name (2016)

En este anime, Taki y Mitsuha descubren que su cuerpo se intercambia cuando sueñan, por lo que comienzan a comunicarse por medio de notas.

5. How to Lose a Guy in 10 Days (Cómo perder un hombre en 10 días, 2003)

Andie Anderson (Kate Hudson) es una periodista con la tarea de escribir sobre las cosas que las mujeres hacen sin querer y que alejan a los hombres de ellas. Para lograrlo, enamora Benjamin Barry (Matthew McConaughey), quien a su vez ha apostado que es capaz de hacer que una mujer se enamore de él en diez días.

6. The Notebook (Diario de una pasión, 2004)

Esta película cuenta la historia de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Hamilton (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes que se enamoran perdidamente un verano, antes de ser separados por sus padres.

7. The Kissing Booth (El stand de los besos, 2018)

Elle (Joey King) se ve forzada a escoger entre su mejor amigo o el amor cuando un stand de besos en la escuela la encuentra frente a frente con su crush secreto.

8. Tall Girl (A mi altura, 2019)

Jodi es una chica adolescente con problemas para sobrellevar su estatura. Pero cuando se ve envuelta en un tríangulo amoroso adolescente, tendrá que confrontar sus propias inseguridades.

9. Alex Strangelove (2018)

Alex Truelove (Daniel Doheny) parece tener la vida perfecta, con amigos, buenas calificaciones y una novia. Todo cambia cuando decide perder su virginidad y conoce a Elliott (Antonio Marziale), un chico homosexual. Alex tendrá que sincerarse sobre sus propios sentimientos, en medio de que confusión que lo rodea.

10. Always be my maybe (Quizás es para siempre, 2019)

Sasha (Ali Wong) y Marcus (Randall Park) se rencuentran luego de 15 años sin verse y los sentimientos entre ambos salen a flote... ¿Terminarán juntos al fin? (Sale Keanu Reeves).