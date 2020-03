Peligroso asteroide se acercará a la Tierra en abril

Un asteroide de entre 1.8 y 4 kilómetros de diámetro pasará cerca de la Tierra el próximo 29 de abril, aunque no hay riesgo de impacto, informa el CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) de la NASA.

Se trata del objeto '52768 (1998 OR2)', descubierto por la NASA en 1998, con un tamaño "lo suficientemente grande como para causar efectos globales" en caso de chocar contra la Tierra.

Por eso mismo, la NASA catalogó este meteorito en 1998 como "objeto potencialmente peligroso", dado su paso periódico cerca de la órbita de la Tierra.

Pese a su gran tamaño, el CNEOS aclara que no hay riesgo de impacto. De hecho, en los próximos siglos, se ha incluido en la lista a 23 objetos y solo uno ('2018 VP1') podría impactar este 2020 contra la Tierra, aunque las probabilidades son muy bajas y su tamaño es mucho menor, de unos 2 metros.

En cualquier caso, son numerosos los meteoritos que pasan cerca de la órbita terrestre. De hecho, según la NASA, más de 70 objetos se aproximarán al planeta en lo que queda de año, pero ninguno, salvo '52768 (1998 OR2)', llegan al kilómetro de diámetro.