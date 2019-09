Perro callejero entra a morgue y se come un cadáver

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses inició un proceso de sanción contra dos funcionarios públicos por negligencia. Presuntamente, no cerraron bien las puertas del recinto por lo que un perro callejero entró a la morgue y se comió partes de un cuerpo en Lagos de Moreno.

De acuerdo con El Financiero, los investigados son el delegado regional de Lagos de Moreno y una perito que estaba encargada de realizar la necropsia a los cuerpos de un hombre y una mujer, los cuáles dejó sobre la plancha.

Las autoridades de Jalisco investigan a los señalados por omisión por no haber cuidado que los accesos al edificio estuvieran bien cerrados. A pesar de las instalaciones tienen fallos en su sistema de cerradura electrónico, pueden ser cerrados de forma manual.

Además, en el caso de la perito, se investiga mal manejo de cuerpos, ya que no estaban dentro de la cámara de refrigeración y la necropsia se realizó de forma irregular, contrario a lo establecido por el protocolo correspondiente.

¿Qué ocurrió?

Medios locales reportan que un hombre y una mujer fueron asesinados en la colonia Jacales, en Lagos de Moreno, por lo que sus cuerpos fueron trasladados a la morgue para realizar la necropsia correspondiente.

La perito encargada comenzó con la autopsia, pero la suspendió a petición del agente ministerial encargado de la investigación, quien pidió presenciarla; debido a que las puertas no estaban bien cerradas, un perro entro a las instalaciones y logró arrancar un pedazo de carne de uno de los cuerpos, para luego echarse a correr.

Se sabe que las instalaciones forenses no sólo no cuentan con personal de seguridad, si no que tampoco hay chapas en las puertas.