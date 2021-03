¡Pésima broma! Joven sirve su almuerzo sobre CV de alguien que buscaba trabajo

Argentina.- Una joven de la localidad de Rosario, se volvió viral en redes sociales luego de humillar en su cuenta de Instagram a alguien que llegó a buscar empleo al lugar donde ella trabajaba.

“Vinieron a dejar un CV. Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo, y me lo quiso dejar igual”, publicó @pau_palumbo.

Pau Palumbo subió una historia en donde aparece comiendo una milanesa con puré utilizando como plato uno de los CVs que alguien dejo ese día. Lo que para ella fue una simple broma, para los internautas fue una humillación hacia la presona que buscaba empleo, por lo que la empresa tomo la desisción de despedirla.

Las molestia de los usuarios de Instagram fue más allá, pues la joven recibió amenazas de muerte y comentarios agresivos por su acto. Más tarde Pau intentó explicar la razón de su "inocente broma" y pedióuna disculpa antes de eliminar su cuenta en la red social.

Dice que siempre sube “estupideces” a sus redes

Pau explicó que pidió de almorzar a las 15:00 horas, pero que no le proporcionaron un plato y así "no podía comer"; por lo que pensó que era buena idea tomar el CV del chico para apoyara sus alimentos.

“Ya sé que no tendría que haber subido ninguna historia ni nada, pero yo subo estupideces siempre, jamás pensé que iba a difundirse como se difundió. Pido perdón, pero me parece que ya se fue de las manos”, publicó @pau_palumbo.





Cabe mencionar que a raiz de lo sucedido se han creado cuentas falsas de la joven ya que ella decidió cerrar su Instagram por los comentarios recibidos.

Humillante broma le costó caro...