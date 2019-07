Piden 5 mil pesos por rescate de niño, su mamá los reúne a duras penas y lo matan

Veracruz.- Un niño fue secuestrado y asesinado a pesar de que su familia pagó 5 mil pesos de rescate.

El pasado lunes 24 de junio, antes de irse a la escuela, Carlitos se despidió de su mamá. Y esa fue la última ocasión que se vieron, sin saber que no habría otra.

El pequeño de 13 años se enfiló hacia la secundaria Jesús Reyes Heroles, en Xalapa, Veracruz. Aquí comenzó la tragedia.

Carlos Arturo N.V. debía volver a su domicilio alrededor de las 20 horas, pero no lo hizo. Y hasta pasadas las 23 horas la madre, con mucha preocupació por la ausencia de su hijo, recibió una llamada que cambiaría su vida.

Luego, los secuestradores colgaron y dejaron a la señora con la encomienda de juntar el dinero.

Rosa tenía 150 pesos que ganó de limpiar pisos y ventanas. De inmediato se puso a reunir dinero entre familiares y conocidos. Juntó mil 200 pesos.

Me marcaron a las 7 de la mañana y les dije que no tenía más. Es que de verdad no tenía más.