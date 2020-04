Plaza Sésamo dedica canción tranquilizante a México, por Covid-19

Después de que la Secretaría de Salud en México hiciera especial énfasis en que la gente permanezca en sus hogares y mantenga sana distancia en caso de necesitar salir de casa a través de figuras como “Susana Distancia” y carteles explicando la forma correcta de estornudar, lavar y desinfectar superficies, así como el lavado de manos, también se ocupó de los más pequeños del hogar.

Y es que si para los adultos y jóvenes es difícil mantenerse en casa aún sabiendo el contexto mundial por la pandemia de Covid-19, para los niños podría resultar más complejo entender por qué han dejado de ir a la escuela y por qué aún siendo vacaciones no pueden salir de casa o incluso, por qué no pueden jugar como antes llevándose las manos a la cara, es por eso que la institución de salud creó una campaña con especial énfasis en el sector más joven de la población mexicana.

A través de Facebook lanzó un video que tiene como propósito tranquilizar algunas de las emociones en los niños que comienzan a hacerse presentes debido al encierro, por ejemplo el enojo y para ello los personajes de la caricatura infantil de Plaza Sésamo han contribuido creando una canción en la que recomiendan contar hasta cinco y respirar.

A veces hay momentos que las cosas no salen como queremos y para no enojarnos tenemos que calmarnos. Para, respira te sentirás mejor contando hasta cinco”, recomienda Lola mientras Elmo enfatiza, “date un abrazo, no pierdas el control”.