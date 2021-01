Plitidepsina, qué es y en qué van los ensayos para tratar el Covid-19

La plitidepsina, un fármaco desarrollado por la biofarmacéutica española PharmaMar, ha demostrado ser más potente que el remdesivir en el tratamiento del Covid-19, de acuerdo con un estudio publicado por la revista Science de la American Association for the Advancement of Science (AAAS).

En la investigación varios investigadores encontraron que el fármaco plitidepsina, también conocido como aplidin, tiene una actividad antiviral 27.5 veces más potente que el remdesivir contra el SARS-CoV-2.

La revista Science confirma la potente actividad del compuesto de PharmaMar, frente al SARS-CoV-2 #COVID19. El estudio demostró una fuerte potencia antiviral contra el SARS-CoV-2 con una toxicidad limitada.

En estudios previos, los investigadores detectaron 332 proteínas huésped que podrían tener un papel crucial en el ciclo de vida del SARS-CoV-2 y probaron 47 fármacos existentes de los que se sabe que modulan las proteínas identificadas.

Así, se evaluó la efectividad de la plitidepsina, que es un fármaco inhibidor de la proteína eEF1A, la cual, como los investigadores vieron en estudios anteriores, es una de las proteínas del virus que pueden ser atacadas con fármacos para detener la multiplicación del SARS-CoV-2.

La plitidepsina tiene aprobación clínica limitada para el tratamiento de mieloma múltiple y ha completado exitosamente las fases I y II del ensayo clínico como tratamiento para Covid-19 por parte de la farmacéutica PharmaMar y avanzará a la fase III.

En el estudio, se comparó la efectividad de la plitidepsina contra otras sustancias, siendo significativamente más potente como inhibidora del SARS-CoV-2.

Además, se encontró que la plitidepsina tiene un efecto aditivo con el remdesivir, lo que sugiere que es un posible candidato a ser considerado en un tratamiento que combine ambos medicamentos.

La plitidepsina fue desarrollada clínicamente como tratamiento para el mieloma múltiple, teniendo un perfil de seguridad y farmacocinética bien establecidos. En un inicio, como menciona el estudio publicado en Science, este fármaco fue sometido a un programa de desarrollo clínico en el que pacientes con cáncer recibieron tratamiento con plitidepsina, demostrando que su uso no incrementa la probabilidad de eventos cardiacos adversos, una preocupación constante en pacientes con Covid-19.

Dos experimentos en ratones demostraron que el uso de la plitidepsina como tratamiento para el Covid-19 puede reducir la replicación del SARS-CoV-2 y reducir la inflamación pulmonar, lo que sugiere su eficacia clínica potencial como tratamiento para dicha enfermedad.

Además, el hecho de que la inhibición de la proteína eEF1A puede ser una estrategia potencial para el tratamiento de distintos tipos de virus, como el de la influenza o el virus respiratorio sincitial, coloca a la pliptidepsina como un fármaco candidato a mayor exploración como tratamiento de infecciones virales.

El estudio resaltó que un antiviral como la plitidepsina ofrece, además, protección contra las mutaciones virales que ocurren naturalmente, como la cepa del coronavirus descubierta en el Reino Unido.

Finalmente, en cuanto a la toxicidad del fármaco, el estudio señala que la dosis usada en el ensayo clínico es mucho menor de la que se usó en el experimento en cuestión y que ha sido bien tolerada por pacientes humanos, causando efectos secundarios mínimos.

Desde entonces, la comunidad científica se ha hecho eco de estos resultados. Además, estudios independientes de investigadores de renombre internacional los avalan, como el presentado recientemente en un artículo en Science.

Por su parte, la farmacéutica española PharmaMar publicó un comunicado de prensa en donde informó que ya se encuentra en pláticas con diferentes agencias regulatorias para comenzar los ensayos clínicos de fase III.