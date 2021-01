Policía de Oaxaca impide paso a productores de Puebla que donarían hortalizas a pobladores

Luego de los señalamientos de parte de autoridades de Puebla respecto a que presuntos huachicoleros o ladrones de combustible están tras los agricultores originarios de Palmarito, que desde los primeros días de enero han estado regalando verduras y productos del campo a familias oaxaqueñas, la noche de ayer y la madrugada de este sábado, elementos de la Policía Vial y la Policía Estatal, adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) implementaron un operativo en distintos puntos de la frontera de la entidad.

El operativo para impedir el paso de los camiones cargados de hortalizas fue desplegado con 24 patrullas de ambas corporaciones en al menos cinco puntos de los límites de Oaxaca con Puebla y Veracruz, como Zapotitlan Palmas Huajuapan; Tequixtepec; Caseta de cobro Coixtlahuaca y distintos puntos de vías federales, de acuerdo con un documento de la corporación con identidad y logotipos oficiales.

La acción para impedir el paso de los productores de Puebla fue denominada “Operativo Verduleros” y su finalidad fue “contener el ingreso de personas que transportan verduras en mal estado, procedentes de estados vecinos de Oaxaca, en coordinación con la Policía Vial Estatal”, indica.

La persona detrás de estas donaciones ha sido identificado como Antonio Valente Martínez Fuentes, productor de hortalizas, a quien incluso ayuntamientos oaxaqueños han emitido documentos oficiales en agradecimiento a sus acciones, es esta persona quien a través de su página de Facebook anuncia los distintos destinos a donde llegarán los camiones cargados de verduras a través de transmisiones en vivo desde que llegan los productores con sus cosechas de brocoli, cebolla, cilantro, entre otros productos.

Martínez Fuentes es señalado por las autoridades poblanas como líder de una banda dedicada al robo de hidrocarburos apodado como “El Toñín” y hermano del actual edil de Quecholoac, Puebla, José Antonio Martínez, un municipio perteneciente al triángulo rojo del huachicol; estos señalamientos ha sido negados por el agricultor.

Mediante sus redes sociales, Martínez Fuentes ha señalado que las donaciones son una forma de solidarizarse con sus “hermanos oaxaqueños” ante la crisis que se vive por la pandemia de Covid-19, y que prefieren regalarlas a personas necesitadas antes que revolcarlas con el tractor.

Este viernes, anunció que un nuevo cargamento se dirigía al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en los Valles Centrales, donde el miércoles pasado ya habían asistido, y donde una gran cantidad de personas hicieron largas filas para recibir las donaciones; posteriormente, anunció que les estaban impidiendo el paso.

“Hola amigos de Oaxaca, lamento decir que ya les están prohibiendo la entrada a la gente que va de voluntarios a repartir comida en Pueblo Nuevo. Las autoridades les querían quitar el camión entonces cancelamos la entrega de hortalizas. De verdad, qué triste es saber que hay odio por sólo compartir comida, fruto de nuestro trabajo. Se cancelan las ayudas a nuestros hermanos de Oaxaca y no es por ustedes, es por las autoridades. Lo lamento pero no se vale”, publicó.

A través de redes sociales, distintas personas han denunciado que en Pueblo Nuevo, policías estatales de Oaxaca intentaron retener uno de los camiones con hortalizas, y acusaron que agredieron al chofer y a una de las mujeres voluntarias, acto que calificaron como “una arbitrariedad”, y lo calificaron como allanamiento.

“Es indignante que las autoridades detengan la ayuda, en qué mundo vivimos (…) bajaron al chofer le pegaron y a una señora. Nosotros los agricultores sólo queríamos ayudar a nuestros hermanos de Oaxaca. Nosotros no cometemos un error el mandarles a esa linda gente un platito de comida fruto de nuestro trabajo”, publicó el dirigente en Facebook.

En los videos se observa que tras la llegada de policías, un grupo de personas los cuestionan por quererse llevar el trailer y se confrontan con los inconformes, quienes les piden que lo dejen porque la gente lo necesita.

Ante la respuesta de los elementos de seguridad de que se trata de apoyos mandados por presuntos huachicoleros, las personas exigen pruebas.

“La gente lo necesita, déjenlos por favor. Ojalá nunca pasen hambre y nunca les quiten el trabajo. Hagan investigación y agarren al señor que dicen, ¿qué pruebas tienen de que son huachicoleros?, los cuestionan, y agregan: “Y aunque fueran cierto, están dando más que el gobierno”.

Este sábado, Martínez Fuentes cuestionó lo ocurrido, negó que los productos estuvieran en mal estado mediante un video, donde se observa que se trata de verduras recién cortadas. También señaló que los policías debieron apoyar a repartir la “sagrada comida”.

“¿Qué es lo que les duele de compartir comida nuestras hortalizas que mandamos con nuestros hermanos, no entiendo cuál sea el odio, esto no es justo. No sabía que repartir comida de nuestro trabajo sea un delito, no se que color sea su gobierno, no sé que está pasando en México”, lamentó y anunció que el cargamento se dirigía ahora a Veracruz.