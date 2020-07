Policía irrumpe en fiesta de influencer y esto fue lo que encontraron…

Durante la pandemia por coronavirus, los influencers de todas partes del mundo han estado en el ojo del huracán, la mayoría de ellos por hacerse los “chistosos” y saltarse las restricciones impuestas por las autoridades de los diferentes países. El caso más reciente es el de Andrea Valdiri, una colombiana que organizó una fiesta por su cumpleaños en plena emergencia sanitaria.

Ya hemos visto hombres y mujeres que por tratar de conseguir unos cuantos followers han hecho de todo, desde lamer excusados, toser sobre comida en supermercados y hasta salir a la calle sin ningún tipo de protección, a pesar de estar enfermos de Covid-19, pero la fiesta organizada por Valdiri fue excepcional y aquí te contamos los detalles…

Todo sucedió la semana pasada, cuando varios agentes de la policía se presentaron en la casa de la bailarina y cantante colombiana Andrea Valdiri. Los uniformados recibieron varias llamadas para denunciar que la joven había organizado una fiesta ilegal en plena pandemia por coronavirus.

Cuando los policías llegaron a la casa de Andrea confirmaron que se trataba de una celebración por su cumpleaños #29. El lugar estaba adornado con un sinfín de globos y muchas flores, incluso había una cabina telefónica de color rosa personalizada con su apellido.

Tiernos invitados en la fiesta de la influencer Andrea Valdiri

También pudieron comprobar que al interior del inmueble se encontraban las personas con las que ella convive y ha pasado la cuarentena, así como decenas de tiernos invitados, pues ¡oh, sorpresa! No se trataba de personas, sino de decenas de osos de peluche enormes.

Aunque todo apuntaba a que se trataba de una mega fiesta, en realidad, Andrea organizó todo eso para poder realizar un Instagram Live con sus seguidores, pues ya que no se pueden realizar reuniones, ella quería celebrar su cumpleaños con sus followers.

Tras comprobar que todo estaba en orden, las autoridades agradecieron la cooperación y se despidieron de Andrea, quien lucía un impresionante vestido violeta y sandalias de tacón.

Al parecer no es la primera vez que sucede esto con dicha influencer, pues mientras atendía a los agentes se le escucha decir “Siempre es lo mismo y encuentran a los mismos”.

En esta ocasión Andrea Valdiri no desafió ninguna regla, pero no hay que perder de vista que ha protagonizado varias polémicas por supuestamente ignorar las medidas de distanciamiento social para evitar contagio de coronavirus en Colombia. De hecho, hace poco “se escapó” con un grupo de amigos a una cabaña para celebrar por adelantado su cumpleaños, violando la norma que prohíbe las reuniones de personas que no viven bajo el mismo techo.