Policía vende su camioneta para salvar la vida de su padre

Kevin Salgado Otazo es un policía de 29 años que ha tenido que desprenderse de todos sus bienes y su camioneta para poder pagar el tratamiento de sus padres, quiénes se contagiaron de Covid-19.

Kevin ralató que aunque se mamá se encuentra estable, su padre necesita ser conectado a un ventilador mecánico pues su estado de salud es grave.

“Él está luchando, me dijo: ‘hijo, no me dejes morir’. Y yo no voy a permitir que mi padre muera mientras yo siga vivo. Yo no me voy a mover hasta que mi padre salga de pie porque se lo prometí a mi mamá y a mi hermana”, agregó.