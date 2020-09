Policías de Los Ángeles matan a afroamericano que viajaba en bicicleta

Dijon Kizzee, un hombre afroamericano, fue asesinado por dos policías del condado de Los Ángeles, en el estado de California, luego de detenerlo por presuntamente violar las norma de tránsito al conducir una bicicleta.

El hombre, de 29 años de edad, circulaba por el vecindario de Westmont, al sur de Los Ángeles, después de las 15:00 horas, cuando un par de oficiales le ordenaron que se detuviera. Las autoridades de la comisaría no revelaron las violaciones que supuestamente estaba cometiendo Kizzee.

Según la versión oficial, cuando los agentes le pidieron que se detuviera, el hombre dejó caer su bicicleta y comenzó a correr.

Los policías de Los Ángeles persiguieron al sospechoso y cuando lo alcanzaron, supuestamente, Dijon Kizzee golpeó a uno de los oficiales y al mismo tiempo dejó caer una carga de ropa que llevaba.

En el suelo, los agentes se percataron de que llevaba una pistola envuelta entre las prendas e inmediatamente dispararon en su contra. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial el número de disparos que llevaron a cabo los policías, pero testigos aseguran que fueron más de 10.

During the contact, a fight ensued between the suspect and deputies. The suspect produced a handgun and a deputy-involved “hit” shooting occurred. The suspect’s handgun was recovered. The suspect was pronounced deceased at the scene.