Policías persiguen y golpean a joven por error; "pensé que me secuestraban", dice

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvieron y agredieron físicamente a un joven al confundirlo con un presunto delincuente, hechos que quedaron video grabados en cámaras de seguridad.

El joven Diego Antonio fue objeto de una persecución en vehículos sin logotipos de la Fiscalía, fue retenido y golpeado en la vía pública, hasta que los agentes ministeriales descubrieron que él no era a quien buscaban y lo dejaron en libertad.

Ante ello, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a Corrupción de la propia Fiscalía General del Estado, la cual quedó asentada bajo el número CDI 817/2020/FECC/UI-A.

El joven relató que la noche del viernes, cerca de las diez, salió de su domicilio para dejar a su padre en la parada de autobus para trasladarse a su trabajo.

"Mi papá abordó su transporte. Arranqué mi coche y al momento vi que un camioneta llegaba tras de mí, no le tomé importancia, seguí mi camino (...) avanzó un par de metros y la camioneta salía del mismo retorno que yo, aceleró rápidamente hacía mi vehículo y ví que era una camioneta tipo RAM sin placas, no distinguí el color", relató.

El joven dijo a EL UNIVERSAL que por temor a sufrir algún delito aceleró e intentó perderlos, pero provocó una persecución en la que le dispararon.

Se unieron más vehículos en su contra y al buscar entrar a su fraccionamiento lo embistieron y fue cuando lo sometieron a golpes.

"Los sujetos bajan de sus vehículos, van hacía mi a punta de pistola y me bajan con lujo de agresiones, me tiraron, arrastraron, me patearon costillas y cabeza. Preguntaron quien era, les di mis datos y un sujeto revisó el coche donde traía mis identificaciones y vieron que era información que conincidía y entre ellos dijeron: "¿que hacemos? ¡Éste no es!", contó.