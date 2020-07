Por Covid-19, alumnos festejan graduaciones escolares en sus automóviles

Cuernavaca.– La contingencia también arruinó los planes de algunos estudiantes que terminaron la escuela, ya sea preparatoria, secundaría o primaria, pues tenían todo listo para su graduación que al final tuvo que cancelarse, pero algunos de los colegios les hicieron su despedida sobre ruedas.

Junto con los papás han estado organizado caravanas en vehículo por grado y grupo con el objetivo de que el fin de curso, no pasara desapercibido.

“No era lo que esperaba, pero esbonito que la escuela esté haciendo esto por nosotros para festejarnos”, afirmó Monserrat, estudiante de secundaría en Jiutepec.

Mientras que Yolotzin, aseguró que tomar clases en línea fue “complicado porque sientes como que no aprendes, tienes ciertas dudas, como que te quedas así pensando. Pensé no iba a tener graduación, o sea, que no nos iban a hacer nada que pues equis, no?”