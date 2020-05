Por cuarentena, ventas de videojuegos alcanzan cifra récord

Para muchos mantenerse alejados del Covid-19 significa pasar mucho tiempo libre en casa y decidir entre leer un libro, ver una película, una serie, limpiar, etc. Y, en Estados Unidos, y muchos otros países, parece que millones han optado por los videojuegos.

De acuerdo con un informe de la consultora NPD, el primer trimestre de 2020 fue muy bueno para las empresas de videojuegos pues, debido a que millones de personas se están quedando en casa, las ventas relacionadas con esta industria crecieron.

El estudio detalla que en Estados Unidos las ventas de videojuegos alcanzaron un récord de 10.86 millones de dólares entre enero y marzo de este año. La cifra anterior representa un incremento de 9% con respecto al 2019.

Las ventas de contenido de videojuegos alcanzaron los 9.58 millones de dólares en el primer trimestre, un 11% más que el año anterior. Estas ganancias corresponden al contenido para consolas y PC, el gasto en móviles y suscripciones, así como en las categorías de accesorios.

Respecto a estos resultados Mat Piscatella de NPD señaló: "Los videojuegos han traído comodidad y conexión a millones de personas durante este tiempo difícil. A medida que la gente se ha quedado en casa, han utilizado los juegos no solo como una diversión y un escape, sino también como un medio para mantenerse conectados con la familia y amigos. Ya sea en consola o móvil, PC o realidad virtual, los juegos experimentaron un crecimiento en las ventas durante el primer trimestre".

La consultora también reporta que juegos como Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, DOOM Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 y NBA 2K20 fueron algunos de los títulos con mejor rendimiento del primer trimestre.

Precisamente debido al éxito de estos títulos es que algunas marcas se han visto más beneficiadas que otras. Por ejemplo, las ventas de Nintendo Switch, a pesar de los problemas de suministro que la compañía ha reportado, van a la alza.

De hecho, precisa la consultora, el éxito del Switch ayudó a compensar las pérdidas de otras plataformas que habrían afectado las cifras totales de la industria pues parece que los consumidores están esperando el lanzamiento de las nuevas consolas de Microsoft y Sony en lugar de invertir en las versiones actualmente disponibles.

Así, el mercado general de hardware de aumentó 2% en el trimestre. Mientras que las ventas de accesorios que incluyen gamepads, auriculares, estuches y otros periféricos aumentaron 1%

Si bien todas estas cifras son de Estados Unidos, el comportamiento en grandes mercados para la industria de videojuegos, como México, podría ser similar.