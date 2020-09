‘Por el color de mi piel’: abuelito paseaba a su nieto y pensaron que lo secuestraba. VIDEO

Estados Unidos.- Un abuelito mexicano denunció que fue víctima de racismo por parte de policías cuando se encontraba paseando a su nieto estadounidense; los agentes lo acusaron de que estaba secuestrando al niño solo por su color de piel.

Univision informó que hace unos días Abel Mata, quien nació en México pero se mudó a Estados Unidos cuando tenía 5 años, salió a pasear junto a su nieto de origen hispano-estadounidense. Tras dar unas vueltas por su vecindario, el hombre volvió a su casa y apenas unos minutos después, policías llegaron y comenzaron a rodearlo.

El hombre relató a la televisora que poco después de regresar a su casa se encontraba metiendo cosas a la cajuela del auto de su esposa cuando una policía se le acercó.

La oficial le dijo que habían recibido un reporte de que un hombre adulto de origen hispano estaba secuestrando a un niño norteamericano. Abel recordó que de pronto su casa se vio rodeada de patrullas, como si fueran a detener a un criminal.

“Estaba poniendo cosas en el auto de Karen, mi esposa, cuando se me acercó un oficial de Torrance. Se me acercó porque una señora mayor blanca, sosteniendo una espada samurái, los había llamado para informar de un hombre mexicano con un bebé blanco. Tenía que probar que no estaba secuestrando a este bebé blanco debido a mi piel de tez morena. ¡Estoy tan enojado!”, compartió el abuelito mexicano en su cuenta de Facebook.