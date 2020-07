Por falta de trabajo, albañil cambia de giro para mantener a su familia

Cuernavaca.— Alejandro Sánchez Pina, de 48 años, originario de Guerrero, dejó de ser albañil para convertirse en abrillantador de llantas, pues desde hace algunos meses no consigue empleo en la construcción, por lo que decidió recorrer las calles de Cuernavaca tratando de conseguir algunas monedas.

Con un atomizador en mano, ayudado con un trapo, se acerca a los automovilistas para rociar de Armor-all los neumáticos y así, conseguir un poco de dinero, pues en casa ya debe cuatro meses de renta.

“Yo vengo de Taxco, soy albañil, desgraciadamente no tengo trabajo; mantengo a mis nietos y a mi esposa que apenas se me enfermó de dengue y la verdad no tengo para la comida”, indica.