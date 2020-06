Por miedo a perder su empleo, abuelita rompe cuarentena y ya fue detenida 2 veces

Tijuana.- Una abuelita de 89 años ha roto la cuarentena por coronavirus (Covid-19) para no perder su empleo y ha sido detenida dos veces en un mes.

Se trata de la señora Rosa Chavarín, quien relató que en el último mes ha sido arrestada dos veces por agentes de la Policía Municipal de Tijuana y remitida a la Estancia Municipal de Infractores por no quedarse en casa.

Esta abuelita trabaja a escondidas en un puesto de verduras, pues desde que se enteró que es parte de la población vulnerable ante el Covid-19 su preocupación principal era quedarse sin empleo, sin embargo, ahí la detuvieron por primera vez.

No faltó una persona metiche que me descubriera. Picaba cebollas, chiles, tomates, pero me llevó la policía, hasta eso que me trataron bien en la ‘20’ y no me metieron con otros porque soy adulta mayor”, expresó Chavarín.