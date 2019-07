¡Por no cumplir! Visten de mujer a funcionarios en Chiapas

Habitantes del poblado Puerto Rico retuvieron al alcalde y al síndico del municipio indígena de Huixtán, Javier Sebastián Jiménez Sántiz y Luis Tom, ambos militantes del PRD, y los vistieron con atuendos femeninos, para demandar la entrega de más de cuatro millones de pesos para la construcción de viviendas.



Jerónimo de Meza Hernández, representante de los inconformes, dijo en una entrevista radiodifónica que, de acuerdo los expedientes técnicos, la administración de Jiménez Sántiz debió suministrar a la comunidad un presupuesto de más de 12 millones de pesos, pero únicamente le entregó más de ocho millones.



Cuestionado sobre por qué vistieron de mujer a los servidores públicos, el entrevistado argumentó que "así es la costumbre; como una forma de presión para que las autoridades actúen y porque significa que no tienen palabra de hombre".



De Meza Hernández aseguró que tanto el alcalde como el síndico y dos personas más que los acompañaban, no se encuentran "retenidos, sino presentados porque nunca quisieron dialogar".



Aseveró que cuando les entregaron los más ocho millones de pesos, no hubo inconformidad comunitaria, pero el conflicto surgió tres días después, cuando llegaron los expedientes técnicos donde se percataron que éstos amparaban más de 12 millones de pesos.



Las autoridades convocaron a una reunión, donde se acordó integrar una mesa de diálogo con el alcalde para que expusiera el faltante de más de cuatro millones de pesos.



Pero cuando el alcalde y el síndico llegaron a Puerto Rico fueron retenidos y vestidos con ropas de mujer; sin embargo, lo que más le interesa al pueblo es que se aclare dónde está el faltante de dinero, porque ya se volvió un "conflicto social", advirtió De Meza Hernández.



Puntualizó que durante el día los retenidos han permanecido en el domo de la localidad, por la noche en la sala de juntas de esa localidad de la región Altos de Chiapas.