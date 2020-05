Por noticia falsa, pobladores ponen barricadas en San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca

Un audio falso que circuló anoche en redes sociales y WhatsApp advirtiendo sobre una supuesta fumigación aérea y terrestre, alertó a pobladores de San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca quienes colocaron barricadas para impedir el ingreso de los supuestos “fumigadores”, informó el Jefe Mazahua, Nicasio Hernandez Cruz.

Aunque a través de Twitter, la Secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes, desmintió el mensaje sobre un presunto toque de queda a partir de las 20 horas y la fumigación aérea, además el C5 colocó en sus redes sociales un mensaje señalando que era información falsa, los pobladores de la región norte del Estado de México entraron en alarma.

Fue así que cerca de las 19:00 horas se organizaron los vecinos de las comunidades Emiliano Zapata, Las Vías, Dolores Enyege, Concepción, Santa Ana Ixtlahuaca, San Isidro y San Pedro el Alto, quienes en las vías de acceso a la localidad atravesaron vehiculos, colocaron piedras, quemaron llantas y en algunos casos se armaron con palos para impedir el ingreso de todo aquel que no habite esos municipios.

Las barricadas permanecerán hasta que las autoridades les expliquen para qué son las “fumigaciones”, advirtieron los vecinos.

Gustavo Quintana, uno de los habitantes que transmitió la movilización a través de Facebook, dijo en entrevista que la movilización se originó por una “supuesta sanitización en las comunidades de Ixtlahuaca, que iniciaría anoche”; sin embargo, señaló que las autoridades municipales no brindaron más información, ni se acercaron a los poblados, lo que generó la desinformación que derivó en esta respuesta ciudadana.

Dijo que hasta el momento, “ninguna autoridad informó competete explicó qué están haciendo y por tanto, los ciudadanos se organizaron para cerrar carreteras en ambos sentidos de Ixtlahuaca a San Felipe del Progreso, se corrió todo el rumor a todas las comunidades”.

Hasta el momento las autoridades municipales de ambas localidades no se han pronunciado sobre estos hechos y los vecinos se rehúsan a retirarse de las vías y carreteras.

El Jefe Mazahua confirmó que algunos vecinos de esas localidades dudan de la existencia del virus, mientras otros creen que es necesario aislarse e impedir el paso de personas ajenas a estas comunidades para evitar el contagio del virus.

En entrevista, lamentó que los “rumores” e información falsa haya generado dicha movilización, dijo que si bien San Felipe del Progreso está considerado “foco rojo pues “por desobediencia de la población creció el número de casos positivos de Covid - 19, el temor de la gente se debe a que hay muchos que no creen en la existencia del virus, otros que dicen que no se debe dejar pasar a nadie paga no crecer el número de contagios”.

Con base en los datos del gobierno federal, en Ixtlahuaca a la fecha hay 47 casos positivos y 14 defunciones por SARS-CoV-2 y en San Felipe del Progreso son 16 casos y dos muertos.