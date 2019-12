¿Por qué debe permitirse el aborto hasta las 12 semanas?

Pachuca.- Diputados del Congreso local de Hidalgo discutieron y rechazaron hoy en el pleno la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo, en medio de la presión ejercida grupos católicos en esta entidad en contra del aborto.

El dictamen buscaba reformar, adicionar y derogar, diversas disposiciones del Código Penal para el estado de Hidalgo y de la Ley de Salud para el estado de Hidalgo, emitido por las primeras comisiones permanentes conjunta de Seguridad Ciudadana y Justicia y de Legislación y puntos constitucionales.

La discusión de la ILE ha sido llevada a los grupos en contra del aborto, quienes incluso realizaron un exorcismo en las instalaciones del congreso local para tratar de evitar que la iniciativa fuera votada en el pleno.

Los legisladores que encabezaron esta propuesta también han denunciado haber sido víctimas de una campaña de odio y amenazas de muerte, por lo que incluso se había señalado la posibilidad de que fuera votada a puerta cerrada, sin embargo se decidió que este 12 de diciembre en que se celebra la Virgen de Guadalupe se llevará al pleno.

El aborto ha polarizado a la sociedad mexicana desde hace más de 12 años, cuando se aprobó la primera propuesta para aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el entonces Distrito Federal. Hasta el momento, sólo la capital del país y Oaxaca han aprobado leyes similares, aunque hoy toca el turno a Hidalgo y proximamente a San Luis Potosí.

Las personas que están a favor del aborto legal son generalmente feministas. En Argentina, este año se realizó una propuesta para la despenalización del aborto que no prosperó, pero enmedio del debate, las personas a favor de la ILE utilizaban pañuelos verdes. Este símbolo se ha retomado en México para mostrar la misma postura.

Por su parte, quienes se encuentran en contra del aborto suelen ser movimientos católicos, evangélicos y provida que suelen utilizar imágenes de la Virgen de Guadalupe y recientemente, pañuelos celestes, que también se retomó del debate argentino.

¿Qué es el aborto?

El aborto es la interrupción del embarazo. Cuando es bajo el Estado, se le llama Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y está permitido hasta las 12 semanas de gestación.



¿Por qué se permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación?

Hasta las 12 semanas de gestación, el feto no ha desarrollado la corteza cerebral, que es lo que distingue a la vida humana de la animal o vegetal. Jorge Carpizo, ex rector de la UNAM, define en su ensayo "La interrupción del embarazo antes de las 12 semanas" que debido a que hasta ese periodo un feto no ha desarrollado la corteza cerebral es la "razón por la que dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, ni una persona, tampoco un ser humano. El embrión no tiene las condiciones que particularizan al ser humano, en virtud de que carece de las estructuras, las conexiones y las funciones nerviosas necesarias para ello y, desde luego, es incapaz de sufrir o de gozar. Biológicamente no puede considerársele un ser humano".

Aunque el debate social se centra en cuestiones religiosas y morales, la neurología tiene una postura ante el aborto, pues científicamente se basa en la corteza cerebral, la parte que desarrola la capacidad de sentir dolor o satisfacción, es decir la conciencia.

Lo mismo señala Ricardo Tapia Ibargüengoytia, integrante del Colegio de Bioética de México, en su texto La formación de la persona durante el desarrollo intrauterino, desde el punto de vista de la neurología, "lo que distingue al ser humano es su corteza cerebral, y si un embrión de 12 semanas no la posee, dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, ni una persona, tampoco un ser humano".

“Lo que sucede es que el proceso cognitivo y la transmisión de información se da principalmente por medio de las neuronas las cuales comienzan a desarrollarse y proliferar posterior a la doceava semana”, explica el doctor Manuel Ruiz de Chávez, Comisionado Nacional de Bioética de la Comisión Nacional de Bioética, quien se encuentra en la misma tesis.



La diferencia entre un embrión y un feto

El periodo gestacional del ser humano consta de nueve meses, durante el periodo entre la fecundación y la doceava semana el producto es llamado embrión, posterior a este periodo se le denomina feto.

“El desarrollo del sistema nervioso en humanos comienza desde la segunda semana de gestación —explica Manuel Ruiz—ahí se generan los cambios estructurales en el ectodermo para formar la cresta neural y en el mesodermo para formar la notocorda”, es decir se forma lo que podría llamarse un sistema nervioso primordial, este aún no transmite información. En la sexta semana de gestación el embrión ya presenta una estructura nerviosa primitiva denominada tubo neural, el cual dará origen al encéfalo y la médula espinal. Para la onceava semana el embrión aún tiene estructuras que se componen de células no diferenciadas por lo cual aún no cumplen funciones específicas. Y en la duodécima semana el encéfalo aún se encuentra en formación. La capacidad de respuesta eléctrica de la corteza a estímulos sensoriales se alcanza hasta la semana 29, la actividad eléctrica de la corteza cerebral de un estado consciente no se detecta sino hasta las semana 30 de la gestación, y, los movimientos, reflejos y contracciones faciales como respuesta a estímulos, ocurren entre las semanas 28 y 30. No es sino hasta el tercer trimestre de la gestación cuando se han formado, morfológica y funcionalmente, las estructuras necesarias para que existan sensaciones conscientes, incluyendo el dolor. “Si entendemos la consciencia como la mera presencia de actividad neuronal y/o cerebral, esta es nula previo al tercer mes y por lo tanto, no existiría a la duodécima semana de gestación”, concluye el Comisionado Nacional de Bioética.

El concepto "bebé" se utiliza para un recién nacido o hasta los dos años.



¿Cuándo se sanciona el aborto?

El delito de aborto no será sancionado cuando el embarazo sea resultado de una violación, aun si no existiera denuncia por ese hecho y se elimina la temporalidad de tres meses para practicarlo. Tampoco acreditará sanción cuando sea resultado de una inseminación artificial no consentida.

Las mujeres cuya vida corra peligro, cuando el producto presente alteraciones médicas o congénitas podrán interrumpir su embarazo legalmente, requiriendo sólo la opinión de un especialista.

El sector Salud en la Ciudad de México y en Oaxaca está obligado a garantizar el aborto hasta las 12 semanas. Después de este periodo sí se aplicarán sanciones que incluyen prisión y trabajo comunitario.