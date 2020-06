Posa para foto antes de protesta y después sube a auto de lujo

Un video viral que circula en redes sociales ha causado revuelo entre los usuarios. Muestra a una mujer que posa para una fotografía, pretendiendo que ayuda a colocar barreras de madera alrededor de las tiendas.

El clip fue grabado en Los Ángeles, California, justo antes de una protesta contra la brutalidad policial y la discriminación racial. Después de que la fotografía fue tomada, la mujer subió a su auto de lujo Mercedes-Benz.

This lady stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. Please don’t do this. #santamonicaprotest #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterLA pic.twitter.com/lgt2rZogk9 — ewu (@ewufortheloss) June 1, 2020

El usuario de Twitter @ewufortheloss publicó el video donde la mujer toma el taladro de un trabajador que coloca las tablas para evitar destrozos y saqueos en la tienda. “Buen trabajo, muchachos”, se escucha al fondo.

No sólo señaló su “pose”, sino también su insensibilidad ante las protestas por racismo.

“El problema aquí es que ella está 1) usando esta terrible situación para promoverse a sí misma en lugar de al hombre que realmente está colocando las tablas y 2) es completamente insensible a las tensiones raciales / de clase”, escribió y sumó 29 mil retuits.

El video ya suma 19 millones de reproducciones y ha causado indignación. “Y observen que ella finge ser parte del equipo de limpieza, no de la protesta. Me pregunto, ¿cuál será la descripción de su foto?”, anotó otro usuario.

“Wow, eso es vil”, comentó Walter Shaub, exdirector de la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos.

La mujer no ha sido plenamente identificada. Taylor Lorenz , reportera de The New York Times, señala que es Fiona Moriarty-McLaughlin, periodista y excolaboradora de Washington Examiner, Billboard y The Hollywood Reporter. Sin embargo, la cuenta de Twitter que arrobó ya no existe.

.@factswithfiona stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. The video is now all over influencer tea accts. She’s since gone private but said nothing pic.twitter.com/K23qssYl0x — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) June 2, 2020

Miles de personas han salido a las calles para protestar tras la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de un expolicía blanco.

La mayoría de estadounidenses cree que su país no ha progresado lo suficiente hacia la igualdad racial.

Siete de cada 10 afroamericanos dicen que las relaciones raciales son malas, y la mitad cree poco probable que los negros tengan los mismos derechos que los blancos, según un informe de Pew Research Center.

Los adultos negros son, con mucho, los más propensos a decir que el país no ha ido lo suficientemente lejos: el 78% dice esto, en comparación con el 37% de los blancos y el 48% de los hispanos.