Preguntas que debes hacerte antes de darle una segunda oportunidad

Tú y tu pareja cometerán errores, y si quieren que la relación siga, es importante aprender el arte del perdón. Pero, ¿qué pasa cuando la segunda oportunidad se vuelve en una tercera… o una cuarta? ¿Qué tantas oportunidades se merece alguien más?

Identificar si deberías perdonar o darte por vencida, puede ser difícil. Y no hay un número mágico que nos diga cuántas veces podemos perdonar a otra persona. Cada situación es diferente. Por ejemplo, hay personas que pueden perdonar una infidelidad, y otras que no. Pero al final creo que TODOS merecemos al menos una segunda oportunidad.

Por supuesto, TODO depende de ti. Y una tercera oportunidad debería cuestionarse.

¿Estoy recibiendo lo mismo que doy?

Sin importar si decides darle una segunda oportunidad o no, todo dependerá de los acuerdos negociables y los no negociables. Piensa bien en lo que pasaría si los no negociables son violados o puestos a prueba. Si notas que tu pareja hace lo mismo uno y OTRA vez a pesar de que lo han platicado antes, te recomendaría que reevaluaras tu relación.

¿Están en una relación recíproca respetuosa o en un mismo ciclo que se repite una y otra vez? A veces es importante que tomes un paso atrás y veas la situación con otra perspectiva. Si él no está dando lo mismo que tú, no creo que merezca otra oportunidad.

¿La actitud de mi pareja es algo que puedo aceptar?

Es fácil tomar su conducta como algo personal. Pero su conducta puede ser explicada por sus propios problemas personales. Por ejemplo, su contexto familiar podría ser la clave para explicar su actitud en pareja. Si tal es el caso, tan sólo habría que acudir a terapia y tener MUCHA paciencia. Pero si él tiene problemas MUY arraigados en su infancia, quizá no sea tan fácil de arreglar.

Si continúa repitiendo su conducta problemática sin darse cuenta, y no trata de cambiar, tal vez sea hora de acudir con un profesional. Y es ahí donde TÚ deberás tomar una decisión… porque el camino no será fácil.

¿Mi pareja en verdad escucha y entiende mi punto de vista?

A veces no es fácil entender las cosas la primera vez. Pero si notas que tu pareja QUIERE entenderte y hace un esfuerzo por hacerlo, creo que merece varias oportunidades más. Sin embargo, si es terco y no le interesa tu perspectiva… no te respeta lo suficiente como para darle importancia a lo que crees, y mucho menos a lo que sientes. Cuando esto sucede, creo que deberías buscar entendimiento y respeto en otro lugar.

¿Qué me detiene a dejar esta relación?

Las relaciones saludables y largas requieren MUCHO perdón. El perdón no siempre significa una segunda oportunidad. El perdón puede ser algo que haces para ií misma, y no tiene nada que ver con reconstruir tu relación. Y si te encuentras en una situación donde das muchas oportunidades, te recomendaría preguntarte porqué. ¿Por qué estás dando tanto? ¿Qué es lo que no te permite seguir adelante?

Ser brutalmente honesta contigo misma es esencial para detener un ciclo tóxico y doloroso. A veces tener una buena relación requiere dejar a la pareja que ya tienes.

Hay personas que merecen segundas oportunidades, pero eso depende de TI.