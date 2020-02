Profesor que pondrá falta a alumnas el 9 de marzo se vuelve viral

El mensaje de un profesor de Querétaro se ha vuelto viral, ante la convocatoria para el paro de mujeres del 9 de marzo.

El mensaje se ha compartido miles de veces en Facebook y muchas más en WhatsApp y también ha generado polémica, pues debe ser leído hasta el final.

Hilialdo Trejo, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad de Buenos Aires, inicia su mensaje con "el 09 de marzo le pondré falta a todas las alumnas que no asistan al salón de clases. Nunca paso lista en las materias, pero el 09 de marzo sí lo haré".

Y abundó en que "Si alguno de los presentes me dice: "profesor, póngale asistencia a mi compañera porque hoy es el paro que están haciendo todas las mujeres", con mayor razón remarcaré la línea".

Pues, según el profesor, "ser mujer, no es motivo suficiente para acreditar el que haya faltado a clases".

A la iniciativa del paro de mujeres, que fue realizada iniclamente por el colectivo "Las brujas del mar", se han sumado empresas, medios de comunicación, universidades y hasta gobiernos.

El mensaje del profesor da un giro cuando dice que será severo, que no cedará, "y no lo haré porque así está la mierda en el país: cuando desaparece una mujer, la falta queda registrada, porque cuando matan a una niña, no existen los justificantes, porque cuando descuartizan a una universitaria, lo hacen con la tinta más asquerosa".

El docente asegura que busca que nadie olvide el "día que, por ser mujer, las alumnas no llegaron a sus actividades diarias".

"El 09 de marzo le pondré falta a todas las alumnas que no asistan al salón de clases. Nunca paso lista en las materias, pero el 09 de marzo sí lo haré. En voz alta, mencionaré nombre y apellido, y en el momento que alguien no responda, en el instante que yo no vea el cuerpo, ni escuche la voz, tomaré la pluma y registraré con tinta roja la inasistencia; en esa hoja quedará marcada su ausencia. Si alguno de los presentes me dice: "profesor, póngale asistencia a mi compañera porque hoy es el paro que están haciendo todas las mujeres", con mayor razón remarcaré la línea.

"Llevaré a cabo la acción, porque ser mujer, no es motivo suficiente para acreditar el que haya faltado a clases. Que se enojen, pero seré rígido, que se molesten, pero seré severo, que intenten justificar la ausencia de sus compañeras, pero no voy a ceder... Y no lo haré porque así está la mierda en el país: cuando desaparece una mujer, la falta queda registrada, porque cuando matan a una niña, no existen los justificantes, porque cuando descuartizan a una universitaria, lo hacen con la tinta más asquerosa.

"Quiero que nadie se olvide del día que, por ser mujer, las alumnas no llegaron a sus actividades diarias... Quiero que recuerden el día en el que las voces de miles, tuvieron que faltar para decir 'presente'. Y ahí estará la fecha, la falta y la marca..., ahí estará la terrible falta de tantas que, solo por ser mujeres, se ausentaron y tristemente no podrán volver a pisar un salón de clases", concluyó el académico.