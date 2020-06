Profesor viaja en bicibleta para dar clases a sus alumnos en cuarentena por Covid-19

Montado en su bicicleta y con un pizarrón a cuestas, el profesor boliviano Wilfredo Negrete se desplaza por el campo tres veces por semana para dictar clases a niños en cuarentena por el coronavirus.

"Como tengo la bicicleta y salíamos al mercado, he agarrado mi pizarrita y me he lanzado a las casas de los estudiantes", dice a la AFP este docente de 35 años, cuya labor ganó notoriedad en las redes sociales.