Protesta afuera de hospital; muere por Covid

Cuernavaca.— Román “N”, uno de los habitantes del municipio de Axochiapan que participó en una protesta para advertir que quemarían el hospital regional si llevaban pacientes con Covid-19, ingresó el sábado con los síntomas del nuevo virus y murió el lunes, confirmó el subdirector de hospitales en Morelos, Mario Balbuena Basurto.

“Dentro de los antecedentes generales que se le piden a todos los pacientes queda su ficha de identificación y desgraciadamente fue el taxista [Román “N”], pero al ingreso nosotros no vemos esos antecedentes para dar o negar la atención.

“Es un paciente que ingresó con insuficiencia respiratoria aguda, se le tomó la muestra, salió positivo y falleció hoy”, dijo Balbuena en conferencia de prensa.

El 1 de abril, Román y sus vecinos, aproximadamente 150 habitantes de este municipio, se manifestaron en el Hospital Dr. Ángel Ventura Neri para advertir a la dirección médica que no permitirían el alojamiento de personas contagiadas con el Covid-19, y en caso de que ocuparan las camas, quemarían el inmueble.

Su rechazo, dijeron, se debía a que el hospital no tenía capacidad ni siquiera para atender a los pacientes de la región.

“Los que estamos preocupados por la salud de las familias y de todos vamos a estar vigilantes de que no suceda lo que estamos pensando, eso fue lo que nosotros manifestamos allá, y si de verdad hay algo ‘bajita la mano’, estamos aquí para actuar, sino para qué vinimos”, dijo el hombre de oficio taxista durante la manifestación.

Esa misma tarde, el director General de Servicios de Salud de Morelos (SSM), Héctor Barón Olivares, afirmó que el centro médico de Axochiapan se encontraba a disposición de la población, capacitado para diversos padecimientos no complicados, incluidos el nuevo coronavirus, y sostuvo que el servicio no podía ser negado a ninguna persona, incluso si no tenía seguridad social.