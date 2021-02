Publica una fotografía de su puesto de elotes y se vuelve viral en Twitter

No hay nadie a quien la pandemia y sus consecuencias no le haya pegado. La industria restaurantera ha sido una de las más afectadas debido a las restricciones que se han aplicado, sin embargo muchas personas que laboran en esta han encontrado nuevas formas de trabajar para cubrir sus gastos.

Este es el caso de David Contreras, un cocinero michoacano que perdió su negocio por la pandemia perdió; hecho que lo llevó a reinventarse y empezar desde cero a través de un negocio de elotes. "El covid-19 me quitó mi negocio, el cual tardé cuatro años en construir pero aquí estoy de nuevo iniciando desde cero, vendiendo elotes y, no, no me da pena decirlo", escribió en la red social Twitter.

El tweet de David no solo se volvió viral en cuestión de horas, a través de él ha recibido decenas de mensajes de apoyo e, incluso, pedidos. “Me sorprendió mucho la reacción que tuvo este tweet. Sigo asombrado de tanta interacción que tuvo, incluyendo actores y gente que me sigue mandando mensajes de apoyo, aliento y esperanza. Otros me han escrito para decirme que los he inspirado para hacer algo en casa o para emprender su negocio”, explica.

El nuevo negocio de David tiene sede en la cochera de su mejor amiga y familia, quienes le abrieron las puertas de su casa para poder emprender desde allí. Actualmente sigue floreciendo y ya no solo vede elotes, sino también esquites, papalotes (esquites con papas) y chicharrones preparados. Además, le da ánimos a las personas para que animen a emprender por más pequeño que pueda ser su negocio.

“Todos somos buenos en algo, todos podemos hacer algo desde casa. A veces nos ponemos muchas barreras por no tener infraestructura o los recursos. Yo, por ejemplo, no tenía una parrilla o una olla para los elotes, pero esas cosas mínimas no te pueden impedir emprender. Si te salen bien las gelatinas, hasta unas gelatinas puedes vender”, concluye David.

Los elotes de David

Dirección: Av Rotarismo 230, col. Ejidal Ocolusen, Morelia, Michoacán.

Twitter: @dvdcntrs