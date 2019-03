¡Pues sí… ya eres un adulto! Mentiras que a todos los millennials nos dijeron

Antes de que te recuerden que los millennials somos sensibles, consentidos y egocéntricos, debes saber que nuestras vidas no han sido tan terribles. Sin embargo, mucho de lo que aprendimos en la escuela no nos ayudó a la vida que tenemos que llevar ahora

No se puede ser un artista exitoso

Existe el malentendido de que las artes no proveen. Y sí, es un campo MUY difícil, pero ahora es mucho más diferente. Hoy en día puedes vivir de las artes sin ningún problema. La gente tratará de decirte que terminarás con hambre… o que no conseguirás trabajo, pero si no haces lo que quieres, ¿cuál es el punto?

Todo va a mejorar

Esto es algo que le decimos a los chavos; y en cierto punto es verdad. Sin embargo, a veces subestima los grandes retos que tenemos que enfrentar como adultos. ¿Y si las cosas en realidad no mejoran… quiere decir que es nuestra culpa?

El dinero no te hará feliz

La realidad es que el dinero te compra opciones, y las opciones te pueden dar felicidad. Es claro que el dinero puede hacerte más feliz, sin embargo, no debería ser la raíz de tu felicidad. Según varios estudios, se ha comprobado que las personas ricas son menos tristes que las personas normales.

No puedes DEPENDER del dinero para ser feliz, ese sería un gran error. Pero el dinero sí puede darte satisfacción y felicidad, eso hay que saberlo.

Los hombres sólo quieren sexo

Generalizaciones así son peligrosas, tanto para hombres, como para mujeres. Le enseña a las mujeres que estamos aquí para servir a los hombres sexualmente. Y si “fallamos,” somos menos. Además pone a los hombres en una situación que devalúa sus sentimientos y pensamientos y los reduce a seres físicos.

La tuvimos “fácil”

“Cuando tenía tu edad tenía que caminar kilómetros para llegar a la escuela.” “A tu edad ya trabajaba y tenía que proveer a TODA mi familia a los 15 años” Todos hemos escuchado la variante de esta historia. “¿Deberíamos respetar los retos de las generaciones pasadas?” Por supuesto.

Y tal vez no tengamos que caminar kilómetros para llegar a la escuela… pero eso no quiere decir que nuestras vidas sean “fáciles” o libres de estrés. Cada generación tiene que enfrentar sus problemas. Y así como ellos quieren respeto, nosotros también lo merecemos.

El trabajo duro te lleva al éxito

Hasta este día, creemos que el trabajo duro te llevará a donde sea. Y claro que es importante. Hay que aprender a hacerlo porque a veces es la ÚNICA solución. Pero la gente no te dice que habrá ocasiones donde, sin importar qué tanto trabajes… simplemente no vas a ganar.

SIEMPRE hay trabajo

¿Encontrar trabajo ha sido fácil en algún momento? Claro, la experiencia de cada quien es diferente. Pero sospecho que la mayoría de los millennials estamos de acuerdo en que el buen trabajo es escaso. MUY escaso.

Las buenas calificaciones te llevarán lejos

La educación es tan sólo una fracción de lo que las empresas buscan ahora en día. Por supuesto, una carrera ayuda, pero con el paso del tiempo, se vuelve menos suficiente. La mayoría de las empresas prefieren la experiencia. Y casi nadie te contrata sin experiencia.