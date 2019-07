¿Qué es el síndrome del edificio enfermo?

¿Has notado que te sientes agotado todo el tiempo mientras estás en la oficina pero cuando sales te sientes mucho mejor? Si la respuesta es sí, podrías estar padeciendo el síndrome del edificio enfermo.

El síndrome del edificio enfermo aparece como consecuencia de diferentes factores que pueden ser físicos, químicos o contaminantes, en un edificio. Es considerado “un síndrome relativamente nuevo”, señala la doctora Rosario Gulias, especialista en oftalmología.

Cabe destacar que es una enfermedad de ciudad, por lo que no se da en otros lados. En otros países se deben ver afectados alrededor del 20 por ciento de las personas que ocupan un edificio es cuando se considera síndrome del edificio enfermo, en México aún no se tienen estadísticas.

Los síntomas del síndrome son fatiga, cansancio, dolor de cabeza y ojos resecos si estos disminuyen o desaparecen al salir de la oficina a pesar de la contaminación que hay afuera, se puede confirmar que es el padecimiento.

Esta enfermedad puede aparecer por diferentes factores como las partículas que liberan las alfombras, los muebles o las paredes de una oficina; todo el dióxido de carbono generado por las personas del edificio; y la contaminación.

El aire acondicionado es uno de los factores que más puede causar el síndrome, sobre todo si es de baja calidad, ya que sólo enfría el aire reciclandolo y mandándolo de regreso, además que puede dispersar partículas de algún virus de alguien enfermo.

Los aires acondicionado pueden generan resequedad y baja humedad, esto hace que las personas se sientan mal cuando están dentro de un edificio, se les puede resecar la piel, los ojos y la garganta, de acuerdo con la especialista.

El síndrome no se puede evitar a nivel individual, o sea hacer algo como quitar los muebles que la compañía puso, pero se puede prevenir manteniendo limpio el espacio de trabajo o si estás enfermo no asistir al trabajo, menciona la doctora Gulias.

Para identificar el síndrome se debe prestar atención a cómo te sientes en la oficina y fuera de ella, si estás en tu casa o en otro lado y no te sientes cansado, te duele alguna parte no específica del cuerpo o no tienes ojos secos pero en la oficina sí, podría ser una señal de que lo padeces.

Además si acudes a una consulta médica porque en la oficina te sentias mal, pero el doctor no encuentra nada malo apoya el hecho de que se trate del síndrome del edificio cansado, añade la especialista.

Este síndrome puede desencadenar una enfermedad crónica llamada síndrome del ojo seco, por lo que la doctora recomienda acudir al oftalmólogo una vez al año y al médico de cabecera regularmente para prevenir alguna enfermedad.