¿Qué es una feminazi?

La palabra ‘feminazi’ es el producto de una ecuación entre el movimiento feminista y el régimen extremista de Adolfo Hitler, que se emplea para describir situaciones que, en su promoción de la igualdad de género, se vuelven demasiado radicales.

Es una etiqueta que se vende convenientemente como recordatorio del dominio de los hombres sobre las mujeres, y la lucha incesante por el poder.

Antes de que intente rastrear la historia de origen de la palabra en cuestión, deberíamos hablar primero de la brutalidad del régimen nazi, cuya ideología ha sido ignorantemente vinculada con un movimiento de liberación.

El régimen nazi quería establecer una sociedad de ‘pureza’ racial y biológica que lograron al discriminar a las personas que no encajaban en su molde de ‘ario’ (la raza más pura). Como sabemos, su principal enemigo fueron los judíos, pues los nazis pensaban que no permitirían que su visión de la homogeneidad racial se realizara.

Desde la aplicación de las leyes antisemitas, hasta el exterminio sistemático de la población judía, los nazis mataron a millones de personas para lograr el ‘nuevo orden étnico’ y crear un espacio vital para las personas de raza pura.

Los nazis también fueron intolerantes en su enfoque hacia la sexualidad y mantuvieron estrictos códigos de castidad y heterosexualidad. En consecuencia, las prácticas sexuales inmorales, como la homosexualidad, fueron consideradas como una amenaza para la población nazi. Así que, tanto hombres, como mujeres, tenían que cumplir con sus roles de constricción de los ideales femeninos y masculinos, respectivamente.

La ideología racista, misógina, homofóbica y homicida de Hitler ahora está unida a un movimiento que busca liberar a las personas de estos mismos males que aún afectan al mundo.¿Por qué?

¿De dónde nació ‘feminazi’?

El uso de ‘feminazi’ comenzó en las redes sociales por figuras autoritarias de derecha para quienes la charla sobre el feminismo era demasiado difícil de asimilar, y para quienes usaron esto como defensa de cada declaración que era demasiado ‘radical’ para sus gustos.

Sin embargo, en 2015, Charlotte Proudman, abogada, expuso públicamente el sexismo de Aledander Carter-Mil, un abogado de la ciudad, lo que le ganó la etiqueta de ‘abogada feminazi’por el Daily Mail. Esto marcó la transición del uso de este término de la jerga en línea a medios convencionales.

Escuchar la palabra ‘feminazi’ hoy en día no afecta casi a cualquiera porque no ven incorrecta la relación entre el movimiento feminista con el genocidio de los judíos. La ignorancia de la magnitud del horror del gobierno nazi hace que el término se use de manera casual e insensible.

El verdadero problema de la palabra, para mi, es que se ha normalizado con los años. Puedes googlear la palabra (que lo hice) y encontrarás cosas como:

“Una feminazi no es una feminista. Las feministas creen en la igualdad de derechos, las feminazis creen que todos los hombres son tontos, que usar sostén es un símbolo de opresión y que depilarse las piernas es malo.”

La lucha feminista se ha minimizado y descartado con la etiqueta fácil de ‘feminazi’, pero lo más complicado del término es que muchas mujeres no tienen mayor problema en aceptar la etiqueta. Fue utilizada como una señal de resistencia contra aquellos que intercambian etiquetas para evitar el diálogo.

Sin embargo, uno no puede, ni debe escapar del término original del cual deriva su significado.La palabra nave de la ignorancia e insensibilidad hacia las vidas humanas y sus luchas.