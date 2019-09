Qué esperar del evento de Apple

El próximo evento de Apple se encuentra a la vuelta de la esquina, y en el se espera que la firma de Cupertino presente al nuevo integrante de sus teléfonos inteligentes iPhone, conocido hasta el momento en la web como iPhone 11.

De igual manera, se espera que la firma dirigida por Tim Cook presente también un nuevo Apple Watch, Apple TV, todo el nuevo software que Apple anunció a principios de este año, y tal vez incluso una o dos sorpresas relacionadas al MacBook Pro.

A continuación te presentamos todo lo que se puede esperar de este Apple Event.

iPhone nuevos

Septiembre es prácticamente sinónimo de iPhones en el ámbito tecnológico, y este año no se espera que no sea una excepción, ya que se espera que Apple anuncie tres nuevos modelos de iPhone: el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max y el iPhone 11, que reemplazarán al iPhone XS, XS Max y XR, respectivamente de acuerdo con The Verge.

Apple Watch Series 5

El Apple Watch acaba de recibir un gran rediseño el año pasado, por lo que se espera que la Serie 5 sea un cambio menos dramático. Posiblemente, Apple actualizará el procesador a un chipset S5 que será más rápido y más eficiente. Recientemente se filtró que, posiblemente habrían dos nuevas versiones de este dispositivo: de titanio y cerámica.

Otro rumor afirma que Apple podría estar agregando el seguimiento del sueño al Apple Watch este año, que es una de las principales características de seguimiento de la salud que el Watch carece actualmente.

Nuevo hardware de Apple TV

Apple está atrasado para una actualización del Apple TV, y los rumores sugieren que tiene uno en proceso que podría presentar un procesador A12 más rápido. Dado que los juegos Apple Arcade están destinados a ser multiplataforma, un mejor procesador podría ayudar al Apple TV a mantenerse al día cuando el servicio se lance a finales de este año.

Software

Igualmente se espera que Apple muestre algo sobre iOS 13, iPadOS, watchOS 6, tvOS, HomePod y MacOS 10.15 Catalina.

Nueva Macbook Pro

El diseño actual de MacBook Pro de Apple no tiene escasez de detractores, y se dice que la compañía está trabajando en un nuevo modelo de 16 pulgadas, que debutará con un diseño completamente nuevo a principios de este año.