¿Qué hacer si depositas dinero en cuenta equivocada?

Es muy común que se cometan errores bancarios, pero una de las peores equivocaciones es cuando se deposita dinero en una cuenta incorrecta.

Para recuperar el dinero muchos pueden toparse con pared. Algunos aspectos dependerán del día y la hora en la que se realice la operación (En pleno fin de semana o al término de la jornada laboral puede complicar todo), incluso muchos comienzan a rezar y así confiar en la buena fe de la persona en la que cayó el dinero.

Esta clase de error es catalogado como errores operativos del cliente. Esto se debe a que el cliente acepta que llevó a cabo una operación en la que se cometió una equivocación y aunque el banco puede ayudarle, está absuelto de responsabilidad pues el error es ajeno a su sistema o a sus empleados.

Depósito erróneo hacia una cuenta en el mismo banco

Según información de la Condusef, al llevar a cabo una transferencia se realiza una equivocación con el número o la persona a la que iba dirigida, la transacción no será detenida pues el depósito ocurre de inmediato.

Cuando ya se realizó la operación y esta se reportó al banco, este buscará la información del cliente dueño de la cuenta. Posteriormente se pondrán en contacto con él para informarle del error y establecer la devolución del dinero (en caso que acepte, por supuesto). Este es un mecanismo por medio del cual se protege la confidencialidad de las transacciones, es decir, la identidad de ambos.

Depóstito equivocado en una cuenta en distino banco

Al tratarse de depósito interbancario, se debe de comunicar con la institución bancaria de la persona a la que se depositó por error. Después el procedimiento será igual al primer ejemplo. En los depósitos interbancarios hay más posibilidades de detener la operación pues no quedan en el momento, sino que pasan alrededor de 24 horas para que Banxico los libere.

Al realizar procedimiento para cancelarlo de inmediarto, se cuentan con más probabilidades de recuperar el dinero.

La temible demanda

Lo que se debe de tener muy presente es que si por un ERROR TUYO el depósito fue a parar a otro lado, se dependerá de la buena fe y voluntad de la otra persona. De lo contrario puedes recurrir a una tercera opción, y la menos deseada: demandar a la persona que se benefició con el depósito.

Antes de presentar un recurso legal se deberá de tener en consideración algo: los costos de una demanda correrán por tu cuenta y no hay garantía de que se gane. Así es que si la cantidad de dinero que se depositó no vale la pena, se deberá de optar por no proceder de esta forma.

Por otra parte, las personas piensan que el dinero les cayó del cielo cuando les llega este tipo de depósito sin que lo esperen o hayan trabajado por él. No obstante, deben saber que cobrar un dinero que no es suyo puede tener consecuencias legales por dos razones distintas.

Si la persona que se equivocó en el depósito demanda y gana, quien cobró tendrá que regresar el total del recurso. Esto es particularmente problemático porque suelen gastarse el dinero de inmediato.

Cuando se trata de grandes cantidades, el SAT está facultado para investigar la procedencia de ese dinero. Si el titular de la cuenta a la que llegó ese dinero por error no puede justificar de dónde lo obtuvo, podrían proceder contra él.