¿Qué repercusiones tiene el Horario de Verano en la salud?

Ciudad de México.- ¡Tic, tac!, este domingo 7 de abril inicia el Horario de Verano en gran parte de la República, los ciudadanos adelantarán una hora sus relojes con la intención de aprovechar más la luz del sol, pero ¿qué repercusiones tiene este cambio a la salud?

Gittaim Pamela Torres San Miguel, encargada de la Clínica del Sueño del HGR 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” explicó que luego de adelantar una hora el reloj las personas sufren fatiga crónica, cansancio, alteración de ciclos circadianos y afectación de los procesos bioquímicos del ser humano.

La especialista aseguró que el Horario de Verano impacta de manera negativa en la población porque se ajusta la hora en que despiertan pero no la hora en la que van a dormir.

“Los pacientes de enfermedades crónico - degenerativas y con trastornos de sueño son más vulnerables porque el reloj se adelanta antes de irse a dormir y su horario para despertarse no se modifica, se recortan las horas de sueño”.

Dijo que aunque la modificación se hace en fin de semana para evitar que al otro día las personas lo resientan por ser día laboral, unas horas no son suficientes para que el cuerpo se acostumbre, además se suman factores como la distancia de la casa al trabajo o escuela.

“Salimos del hogar cuando aún está oscuro y regresamos igual, por eso nos sentimos cansados, porque no despertamos al mismo tiempo que amanece, eso altera los ciclos circadianos”.

Sobre estos ciclos que son los encargados de determinar los cambios hormonales, el flujo de líquidos, el cambio de temperatura y el estado de alerta indicó que hay experimentos que han mostrado con precisión que estos tienen un margen o una oscilación entre 24 y 25 horas y media.

“Si se entiende que este margen de una hora ya existe biológicamente, no hay mayor problema con adelantar o retrasar los hábitos una hora, pero si ocurre que las personas se sienten cansadas, agotadas y eso impacta en su quehacer diario, sin embargo es un problema de adaptación psicológica”.

Ulises Jiménez, responsable de la clínica del sueño de la UNAM ubicada dentro del Hospital General mencionó que la gente no suele dormirse una hora antes para descansar bien y esto provoca deficiencias en el organismo.

“El sábado en la noche se adelanta una hora el reloj pero no te duermes antes, eso sería lo ideal para no desequilibrar, pero no estamos acostumbrados".

Para que el cambio de horario no afecte a los mexicanos se les aconseja dormir una hora antes de lo usual el sábado previo a adelantar el reloj, a no abusar de sustancias estimulantes como el café, al menos por la noche, tener hábitos de buena higiene de sueño, por ejemplo una recámara con temperatura adecuada y paredes blancas.

Se recomienda contar con un colchón y almohada adecuados a las necesidades, no ingerir alcohol antes de dormir, evitar el estrés y no hacer ejercicio.