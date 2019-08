Quién es la influencer que se pintó en el cuerpo el incendio del Amazonas

El incendio en el Amazonas está dando de qué hablar en todo el mundo, la devastación de uno de los pulmones más grandes del planeta a hecho que muchos se sumen a través de las redes sociales compartiendo imágenes.

Pero hay quienes han ido un poco más lejos, como la inuencer brasileña de nombre Hosana De Lima, quien se dedica al maquillaje profesional y ayer subió una foto en su cuenta de Facebook con el torso maquillado simulando el incendio del Amazonas.

En la foto, que también publicó en Instagram, se puede observar la leyenda “Luto Amazonia” y parte de la bandera de Brasil.

Luego de que De Lima publicara la imagen, las reacciones no se hicieron esperar, debido a que entre los animales que se pueden observar en su pintura corporal se encuentra una jirafa, lo que llamó la atención de muchos, pues en el Amazonas no hay jirafas.

Al respecto, la inuencer de 19 años, explicó en su cuenta de Youtube, “no tenía ninguna mala intención cuando publiqué esta foto, no me importaban los gustos y si sería perfecto, mi dibujo, y mucho menos qué animales pertenecían o no al Amazonas”.

Añadió que sólo seguía su mi imaginación, y su objetivo era sensibilizar acerca de lo que está pasando “conozco algunas malas intenciones pero mucha gente buena se ha sensibilizado y eso es se diera cuenta”.

Hasta el momento la publicación de la inuencer en Facebook lleva 16 mil reacciones y ha sido compartida 15 mil veces, mientras en que Instagram tiene más de 5,500 me gusta.