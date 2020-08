¿Quieres que te paguen por no hacer nada? Esta beca es para ti

Alemania.- Una universidad alemana está ofreciendo becas a personas que no realizan ninguna actividad.

La Universidad de Bellas Artes de Hamburgo anunció tres plazas para becas de mil 600 euros (41,491.20 pesos mexicanos) a solicitantes de una beca de “inactividad activa”.

Según información de The Guardian, los solicitantes pueden mostrar sus presentaciones anónimas hasta el 15 de septiembre y deberán convencer a un jurado de que el área de inactividad activa elegida es particularmente impresionante o relevante.

El formulario de solicitud consta de solo cuatro preguntas: ¿Qué no desea hacer? ¿Por cuánto tiempo no quieres hacerlo? ¿Por qué es importante no hacer esto en particular? y ¿Por qué eres la persona adecuada para no hacerlo?.

No hacer nada no es muy fácil… Queremos centrarnos en la inactividad activa. Si dice que no se va a mudar durante una semana, es impresionante. Si propones que no te vas a mover ni a pensar, eso podría ser incluso mejor”, explicó Friedrich von Borries, arquitecto y teórico del diseño que ideó el programa.

La idea detrás del proyecto surgió de una discusión sobre la aparente contradicción de una sociedad que promueve la sostenibilidad y al mismo tiempo valora el éxito.

La beca de la universidad sólo dara la subvención tras la entrega de un "informe de experiencia" a mediados de enero de 2021.