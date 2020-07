Quinceañera rompe la cuarentena para hacer 'pachanga' con bailes de Tik Tok

Desde su aparición con el anterior nombre de “Musical.ly”, Tik Tok se ha coronado como la reinas de las plataformas digitales y con el confinamiento por el coronavirus, su popularidad explotó al máximo y es que sin importar la edad de sus usuarios, chicos y grandes pasan horas de entretenimiento, realizando o viendo divertidos videos.

Lo que caracteriza a Tik Tok, son los videos en los que se hacen retos de baile, en el que los pasos suelen ser los mismos para cada canción y así cada usuario va replicándolos para sumarse al furor.

Sin embargo, la vida detrás del teléfono celular está comenzando a acaparar los escenarios de la vida real, tal es el caso de la peculiar fiesta de una quinceañera que se hizo viral en las redes sociales.

La cumpleañera en cuestión decidió aprovechar la cuarentena para aprenderse todas las coreografías que están de moda en Tik Tok y presentarlas para su espectacular fiesta de XV años, ante la mirada de sus familiares y amigos.

Aunque la pandemia del Covid-19 no se ha relajado en México, esta quinceañera no quiso dejar pasar la oportunidad de festejar a lo grande, pese a las críticas que posteriormente recibió en redes sociales, por no respetar el confinamiento ni las recomendaciones de sanidad.

El video de la fiesta en plena pandemia del coronavirus dividió opiniones en las redes sociales y a pesar de la polémica, lo que también llama la atención es la forma tan diferente en la que los jóvenes conciben una de las tradiciones más arraigadas en la sociedad mexicana, las fiestas de XV años.

Al parecer los tiempos en lo que “Caballo Dorado” era el rey de las fiestas, llegó a su fin. En estos tiempos modernos y gracias a las coreografías de Tik Tok, los adolescentes prefieren canciones que han visto en dicha plataforma digital.

Si tu eres uno de esos chicos que prefieren amenizar sus fiestas con música actual, sacada directamente de Tik Tok, te dejamos una lista de las melodías más populares.

Better / Valentino Khan y Wuki

Wiggle / Jason Derulo y Snoop Dog

Banana / DJ FLe Minisiren Remix

Mega Francesita / Dj Domino

