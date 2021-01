Realizan fiesta masiva en Puerto Vallarta pese a restricciones por Covid

Usuarios de redes sociales denunciaron la realización de una fiesta masiva en la zona de Puerto Vallarta sin que se siguieran los protocolos de sanidad ante la pandemia de Covid-19; se trata de una de las actividades del White Party New Year’s Weekend, que se realizó del 30 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021 en varios puntos de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit.

En un video que circula en redes sociales se ve como un grupo de personas conviven y bailan en una fiesta de playa sin guardar la distancia de seguridad ni portar cubrebocas.

Hay personas para quienes no existe la pandemia. Les vale madres absolutamente. Su desmadre va primero que el bien común. Lo peor es que van a contagiar a decenas saliendo de su fiesta en Puerto Vallarta, a sus familiares, a sus seres queridos. Y el gobierno se hace que no ve. https://t.co/lDgxVFez87

En un principio esta fiesta, organizada para el turismo gay que visita Puerto Vallarta, tendría como sede un club de playa del puerto jalisciense, sin embargo, tras las medidas restrictivas impuestas a partir del 25 de diciembre por el gobierno del estado ante el aumento de contagios, los organizadores decidieron realizar el evento en el salón Palmeiras, un sitio al aire libre ubicado a en el Bulevar Nuevo Vallarta #67, en Bahía de Banderas, Nayarit, a unos 13 kilómetros de la sede original.

En un comunicado dirigido a los asistentes del evento organizado por Jeffrey Sanker, promotor de festivales gay, se les indica que habrá transportación desde Puerto Vallarta al sitio del evento, que se trata de una fiesta privada y no se debe compartir información de la hora y el sitio para evitar problemas.

Absolute trash at White Party in Puerto Vallarta #whiteparty #puertovallarta @eventbrite do better. pic.twitter.com/DdJzl7yOOO

— JH (@jhope87) December 31, 2020